Ljubiti morilca, 2.

Nazadnje sem pisal o resničnem primeru, ki sem ga sam doživel, v katerem mati ni prepoznala nevarnosti za otroka, kakršno je predstavljal oče, ki je v smrt poskušal pognati sebe in dete. Naj nadaljujem s primeri, pri katerih sem prepričan, da je potreben temeljit razmislek o tem, kaj koristi otroku. Pred časom so me vprašali, kako hudo je otroku, ki ima starša v zaporu, bodisi očeta ali mater, saj je prikrajšan za ljubezen vsaj enega roditelja. Odgovor še zdaleč ni enoznačen. Najprej sem ponudil sliko, ki je običajna. Marsikateri otrok, ki se že zaveda okolice in medčloveških odnosov, je naravnost olajšan, ko doma ni več nasilja. Četudi je bilo samo nad odraslim, materjo ali očetom, je to sočasno huda oblika psihičnega nasilja nad otrokom, ki je temu priča.