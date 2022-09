Petindvajsetletni petkratni svetovni prvak današnjega dne ni najbolje začel, saj je v prvi vožnji v prvem zavoju zdrsnil ter se nato s 15. mesta prebil vse do tretjega. Zmagal je Francoz Maxime Renaux (Yamaha). V drugo je Gajser bolje startal in ostal na motorju, dolgo pa se je prebijal naprej in na koncu zasedel drugo mesto za Francozom Romainom Febvrom (Kawasaki).

Skupaj je to zadoščalo za 42 točk in skupn zmago na VN Turčije. Drugi je bil z enakim točkovnim izkupičkom, a slabšo drugo vožnjo, Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), tretji pa Febvre (38 točk).

Za Gajserja je bila to 38. zmaga v kraljevskem razredu in deseta zmaga v sezoni 2022, ki jo je sklenil kot svetovni prvak. Tega je slavil že pred tedni na Finskem, na zadnjih dveh preizkušnjah pa to potrdil z zmagama.

V razredu MX2 je bil Jan Pancar osmi. V prvi vožnji je bil sedmi, v drugi pa osmi. Osvojil je 27 točk, skupno v sezoni pa 284 za končno 11. mesto.

Na zadnji dirki sezone je potekal tudi neposredni obračun za naslov prvaka v MX2, po dveh zmagah pa je naslov še drugič v karieri po letu 2020 pripadel Francozu Tomu Vialleju (KTM). Sezono je končal štiri točke pred Belgijcem Jagom Geertsom.