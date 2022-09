Na MOK bodo še letos ponovno objavili tudi razpis za izbor izvajalca za obnovo odseka pri mostu na kranjski obvoznici na Savskem otoku v bližini Supernove, kjer so grbine oziroma poškodovano cestišče, ki je še posebej nevarno za motoriste. »Na javnem razpisu bo izbran izvajalec skladno s pogoji in merili razpisa,« so nam na vprašanje, ali bo lahko obnovo ceste vnovič izvajalo tudi podjetje Marko Mark Nival, ki je pred tremi leti izvedlo več kot milijon evrov vredno obnovo mostu čez Savski otok. Takrat so v podjetju zagotovili, da bo prenovljen most primeren za vožnjo še nadaljnjih 40 do 50 let, a so začeli vozniki kmalu opozarjati na sumljivo drseč asfalt in poškodbe cestišča, ki so ga zavarovali z opozorilno prometno signalizacijo. (Foto: Tina Jereb)