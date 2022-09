Vse to ne pomeni, da zanikamo težave, ki se lahko pojavijo to zimo. Trenutne razmere na trgu s plinom so vsekakor zaskrbljujoče. Navsezadnje je splošno znano, da Moskva energetske vire uporablja kot orožje. Danes imamo še en opomin na to, ki pa je toliko bolj boleč, ker zadeva številne pomembne evropske države, ki so zavestno stopile na pot nevarne odvisnosti od Rusije. Partnerje v EU smo na to možnost opozarjali že veliko prej, hkrati pa smo se tudi sami zavarovali. O diverzifikaciji energetskih virov ne le pridigamo, ampak jo tudi prakticiramo. Pripravljamo baltski plinovod, razvijamo pristanišča za pretovarjanje utekočinjenega plina in vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Kljub možnim motnjam med prihajajočo zimo smo vseeno prepričani, da bo pomlad naša.