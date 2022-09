Podoben vzorec zasledimo pri referendumih, orodju neposrednega upravljanja države. Referendum predstavlja orodje neposredne oblasti ljudstva. Parlamentarne politične stranke prav tako predstavljajo legalno oblast, ki jo je izvolilo isto ljudstvo. Kakorkoli tehtamo posredno in neposredno upravljanje države, dobimo istovrsten odgovor. V obeh primerih odloča ljudstvo, ki ima oblast. Kot bombniški pilot, imamo opraviti z birokratsko logično zanko, ki se je ne da preseči. Ljudstvo odloča tako v primeru neposrednega kot posrednega upravljanja države.

To je zagonetka kategorije kavelj 22, saj ljudstvo v resnici takšne oblastne moči nima. Odgovor, zakaj nima oblastne moči, najdemo v sistemu družbenega odločanja. To ni zgolj glasovanje, kot javnost največkrat razume. Družbeno odločanje v resnici predstavlja strukturiran zapleten proces. Osrednji dejavnik tega procesa ni ljudstvo niti njegovi izvoljeni predstavniki. Bistveno je, kdo obvladuje in nadzira proces družbenega odločanja. Mimogrede, tukaj se rojevajo tudi korupcijska tveganja. Odločilen je zlasti začetek procesa odločanja, ker je tedaj svoboda izbiranja najprimernejših rešitev največja. Odloča seveda tisti, ki obvladuje in nadzira celoten proces oblikovanja družbenih odločitev. Glasovanje izvoljenih predstavnikov v parlamentu ali na volišču v primeru referenduma je v procesu odločanja zgolj zadnje formalno dejanje. Uresničevanje materialne, družbene in okoljske blaginje ljudstva je zato odvisno predvsem od tega, ali in koliko je celotni proces družbenega odločanja transparenten in odprt javnosti.

V državah s sistemom predstavniške demokracije proces odločanja obvladujejo politične in gospodarske elite. Tako imajo tudi odločilen vpliv pri izbiri predlogov družbenih odločitev. Tudi pri izbiri vprašanj, ki naj bodo predmet referendumskega odločanja, imajo skoraj brez izjem odločilno besedo politične stranke, zlasti takrat, ko v parlamentu ne morejo uveljaviti svojih zamisli. Takšno ravnanje letos v Sloveniji demonstrira opozicijska stranka SDS z vlaganjem zahtev po referendumih in z zahtevo po oceni ustavnosti zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov.

Kaj je najbolj šokantno spoznanje pri proučevanju stranpoti predstavniške demokracije? Da politiki sploh ne želijo reševati zapletov, ki jih rojeva uporaba sistema predstavniške demokracije. Če bi sodobna znanost ravnala podobno kot današnji politiki, bi se še vedno vozili z avtomobili na kolesih z obroči z trdo gumo in potovali bi z baloni in cepelini. Sedaj vemo, zakaj politiki v sistemu predstavniške demokracije za reševanje problemov upravljanja države ne uporabljajo algoritmov, ki jih sodobna znanost pridoma koristi za reševanja najbolj zapletenih problemov. Tako ne ravnajo iz enega samega razloga. Nočejo izgubiti oblastnega monopola, ki ljudstvu prepušča le formalno oblast brez politične moči.

Lanski julijski referendum o zakonu o vodah je tudi sporočilo javnosti, kako naj bo organiziran proces družbenega odločanja v sistemu, v katerem ima dejansko in ne le formalno oblast ljudstvo. Več kot prepričljiv dokaz je rekordna udeležba na referendumu in 86 odstotkov glasov proti zakonu. Rešitev zagonetke z referendumi kot kavelj 22 imamo, le uporabiti jo moramo v družbeni praksi. In »problemi pilotov zaradi nevarnih bombniških poletov« bodo pozabljeni.

Janez Krnc, Litija