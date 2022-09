V ponedeljek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Vipavski dolini do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu in vzhodu Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. V sredo bo oblačnost naraščala, popoldne se bodo pričele pojavljati plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, nad vzhodnim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma topel in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte ponehale. Ponoči se bo razjasnilo. V ponedeljek bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.