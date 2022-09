Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2,5 kilometra, zato se proti Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod.

Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče nastaja zastoj med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru, trenutno je dolg dva kilometra. Na tej avtocesti občasni zastoji nastajajo tudi drugod med Ljubljano in Postojno v smeri Kopra, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Poleg tega je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Nastale so tudi čakalne dobe na mejnih prehodih. Najdlje, do dve uri, se trenutno čaka za vstop v državo na prehodih Gruškovje, Dragonja, Sečovlje in Starod. Za izstop iz Slovenije pa je čakalna doba najdaljša na Gruškovju, čakati je treba do eno uro. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.