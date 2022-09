»Rusija danes poskuša še okrepiti energetski pritisk na Evropo. Črpanje plina prek Severnega toka je bilo v celoti ustavljeno,« je v nagovoru v soboto zvečer dejal Zelenski. "Rusija poskuša uničiti normalno življenje vsakega Evropejca - v vseh državah naše celine," je ocenil.

Cilj je po njegovih besedah oslabiti in ustrahovati evropske države in tako Rusija poleg tankov in raket kot orožje uporablja tudi energijo. To zimo Rusija pripravlja »odločilen udarec« energetskemu sektorju, je opozoril in dodal, da bi lahko v boju proti temu pomagalo le več povezanosti.

Prepričan je, da morajo Evropejci bolje usklajevati protiukrepe in si nuditi več pomoči. Poleg tega bi bilo treba okrepiti pritisk na Rusijo z namenom omejitve prihodkov, ki jih prejema od nafte in plina, je še menil.

Ruski energetski velikan Gazprom je pred dnevi naznanil ustavitev dobave plina prek plinovoda Severni tok 1 v Evropo, to pa utemeljil z vzdrževalnimi deli. Pred tem je že tudi omejil dobavo plina po plinovodu in ga začasno zaprl. Po vsej Evropi zaradi okrenjene dobave plina iz Rusije naraščajo cene energije, na kar se je v soboto v pogovoru za britanski BBC odzvala tudi ukrajinska prva dama Olena Zelenska in ob tem spomnila na človeški davek vojne v njeni državi.

»Tako da ko preštevate penije na svojem bančnem računu, mi počnemo isto in štejemo žrtve,« je dejala. Menila je še, da bi moral svet spoznati zgodbe in obraze ljudi, ki bežijo pred vojno ali celo izgubijo svoje življenje. »Ne števila odvrženih bomb, ne vsote porabljenega denarja, temveč človeške zgodbe - in takih je na tisoče,« je dejala.