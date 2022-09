Izmed 16 kaznivih dejanj, ki so se zgodila na območju PU Maribor v zadnjih 24 urah, je izpostavila zgolj to, da so policisti na območju Podlehnika prijeli 14 tujcev, ki so nelegalno vstopili v Slovenijo, krvavemu incidentu v mestnem parku pa ni namenila niti ene besede, čeprav je odgovornega za napad po naših podatkih že prijela.

Kot smo izvedeli od virov blizu policiji, preiskovalci sumijo, da se je z dvajsetletnico hudo sprl 22-letni Luka G. in jo napadel z ostrim predmetom, domnevno z nožem. Nad mladenko naj bi se bil strahovito izživljal: odrezal ji je palec, jo do neprepoznavnosti iznakazil po obrazu, porezal po ušesu in nekajkrat zabodel v predel trebuha.

Kraj zločina je najprej zapustil, na begu pa dojel, da je v parku pozabil nahrbtnik, zato se je vrnil. Po naših podatkih ga je policija tam tudi prijela in ga odpeljala v pridržanje. Kot smo še izvedeli, naj bi bil 22-letnik tudi sam lažje poškodovan, porezan je po nogi.

Kaj je šlo narobe, da je tako kruto obračunal z dve leti mlajšo žensko, ki naj bi jo bil poznal, se še ne ve. Policisti ga po naših informacijah še niso obravnavali, okolica pa ga pozna predvsem po tem, da je bil še kot dijak izredno obetaven.

Z vprašanji smo se tudi uradno obrnili na Policijsko upravo Maribor, na odgovore še čakamo.