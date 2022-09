Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Novo mesto, je Operativno-komunikacijski center po prejetih klicih na številko 113 na kraj dogodka napotil več policijskih patrulj, pozneje pa so se v aktivnosti vključili tudi kriminalisti in policisti s službenimi psi.

Po prvih ugotovitvah se je zgodil umor. V streljanju so bile ranjene še tri osebe, ženska in dva moška, stari med 19 in 27 let. Dve osebi so prepeljali v novomeško splošno bolnišnico, moškega s poškodbami glave pa naprej na zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Med 23. uro zvečer in drugo uro zjutraj je bilo več policistov tudi pred novomeško urgenco, saj se je tam zbralo okoli sto oseb, ki so poznali poškodovane in pokojnega. Izgredov ni bilo.

Zaradi ogleda kraja dogodka je bila cesta Mirna Peč-Novo mesto pri Brezju zaprta do tretje ure zjutraj. Ogled kraja je vodila dežurna preiskovalna sodnica, ob sebi je imela dežurnega okrožnega državnega tožilca ter forenzične strokovnjake sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave in ljubljanskega inštituta za sodno medicino.

Osumljeni Mirko Pilinger, ki ga je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ropov, groženj in telesnih poškodb ter različnih prekrškov s področja javnega reda, je na begu, so izpostavili na policiji. Po dogodku se je za njim izgubila vsaka sled, zato policija prosi vse, ki imajo o osumljenem ali okoliščinah dogodka kakršnekoli uporabne podatke, naj pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. »Osumljeni naj bi bil oborožen in je nevaren,« so opozorili.

Na novomeški policijski upravi so zapisali še, da poteka intenzivna kriminalistična preiskava in da policija še vedno varuje določena območja, zato za zdaj več podatkov o okoliščinah kaznivega dejanja ne morejo posredovati javnosti. Podrobnosti dogodka bodo medijem predvidoma predstavili v ponedeljek.