Košarkarji Slovenije so pričakovano prišli do druge zmage na evropskem prvenstvu v Kölnu. Po uvodnem uspehu proti Litvi so bili danes prepričljivo boljši od Madžarske s 103:88.

Slovenija je ob Nemčiji edina neporažena v predtekmovalni skupini B, v nedeljo ob 17.45 pa jo čaka obračun z Bosno in Hercegovino. V ponedeljek je v Nemčiji dan odmora, nato pa sledita še preizkušnji proti gostiteljem ter Franciji. Slednja je v današnjem derbiju v Kölnu premagala Litvo s 77:73, Nemčija pa je z 92:82 ugnala BiH.

Slovenija je zabeležila enajsto zaporedno zmago na evropskih prvenstvih - nazadnje je izgubila v Lillu 12. septembra 2015 v osmini finala proti Latviji. To je bila hkrati tretja tekma na EP z več kot 100 doseženimi točkami; oba prejšnja primera sta iz 2017 (Islandija, Latvija).

Nalogo proti na papirju najslabši reprezentanci v skupini je opravila rutinirano. Selektor Aleksander Sekulić je lahko delno odpočil nosilce igre, enakomerno razdelil minutažo med vseh dvanajst igralcev in tako privarčeval nekaj moči za težje dvoboje v prihodnjih dneh, ki bodo odločali o najvišjih mestih v skupini.

Slovenija je tekmo odprla z vodstvom 18:2 (6. minuta), v prvem polčasu je prišla do 24 točk naskoka, največja razlika pa je bila trideset točk.

Luka Dončić je igral dobrih 19 minut in dosegel 20 točk (met 8:11, trojke 3:6) ter po sedem skokov in podaj (indeks 26). Klemen Prepelič je prav tako v 19 minutah zbral 14 točk (trojke 4:9), štirje igralci pa so vpisali po enajst točk.

Žiga Dimec (met 5:8) je ob tem ujel štiri žoge, Edo Murić (met 3:7) je imel pet skokov, Jaka Blažič (trojke 3:6) je vseh enajst točk dosegel v prvem polčasu, Vlatko Čančar pa je imel najvišjo minutažo (28 minut, met 4:6) in bil s šestimi skoki drugi skakalec Slovenije.