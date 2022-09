Nemci so pričakovali, da se bodo tekmecem na drugi tekmi bolje upirali. In res so tudi se, pokazali precej boljšo igro kot v torek. Tokratni obračun so bolje začeli kot prvi, nato tudi dobili tretji niz, toda v četrtem so domači, ki so imeli na svoji strani polno in glasno dvorano, postavili reči na svoje mesto in unovčiti prednost v kakovosti.

Slovenci so v prvih dveh nizih odlično servirali, bili odlični v bloku, njihova igra ni napovedovala, da bi lahko zašli v težave. Toda v tretjem nizu pravega pritiska s servisom ni bilo več, kar pa se ne more reči za Nemce, ki so s svojimi začetnimi udarci spravljali v probleme slovenski sprejem. Posebno so bili produktivni servisi nemškega kapetana Lukasa Kampe, ki je v končnici tudi poskrbel, da je bilo potrebno igrati četrti niz, v katerem pa varovanci Gheorgeja Cretuja niso dovolili presenečenja, čeprav ga še zdaleč niso dobili z lahkoto.

Slovenci se bodo v sredo, 7. 9. v četrtfinalu v Ljubljani merili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino, ta dvoboj osmine finala bo na sporedu v ponedeljek.