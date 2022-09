Konec tedna na dirki po Španiji je rezerviran za kolesarje, ki so odlični v vožnji navkreber. Že 14. etapa je poskrbela za izjemno razburjenje na ciljnem vzponu prve kategorije na La Pandero. V prvem tednu je bil v gorah na severu Španije nepremagljiv Remco Evenepoel, ki si je pred zasledovalci v skupnem seštevku priboril lepo prednost.

Manj od pričakovanj je prikazal trikratni zmagovalec dirke Primož Roglič, ki pa se je v torek na edinem posamičnem kronometru na dirki prebil na drugo mesto v skupnem seštevku. 32-letni Zasavec je zatrdil, da s kilometri na dirki prihaja v vse boljšo formo ter je zagotavljal, da dirka še zdaleč ni končana. Nekdanji smučarski skakalec je na današnji etapi udejanil svoje besede. Po prevoženih 150 kilometrih in premaganih dveh kategoriziranih vzponih, je sledil še vzpo na La Pandero. 8,4 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,8%.

Osem sekund zmanjkalo za etapno zmago

Ubežniki, med katerimi je bil znova odlični Ekvadorec Richard Carapaz, so na zaključni vzpon prišli z dvema minutama prednosti pred glavnino. Tempo v ozadju je narekovala Jumbo-Visma, na vzponu pa so močan tempo navili kolesarji iz ekipe vodilnega koelsarja na dirki Quick-Step Alpha Vinyl. Prednost ubežnikov se je manjšala, na polovici vzpona, dobre štiri kilometre pa je svojo priložnost začutil drugi kolesar sveta.

Remco Evenepoel je prvič na letošnji Vuelti pokazal slabost in ni odgovoril na pospeševanje slovenskega kolesarja, ki je v Andaluziji očitno našel svojo prvao formo. Slovenec, ki se vedno znajde v vročih in sončnih dneh, se je podal celo v boj za etapno zmago, saj je zaostanek za vodilnimi na dirki kmalu zmanjšal na pol minute. Takrat je reagrial Ekvadorec v ospredju, ki je na jugu Španije tudi našel pravo formo, in se je odpeljal preostalim kolesarjem. Carapazu je za drugo etapno zmago na letošnji Vuelti in 16. v karieri useplo zadržati osem sekund prednosti pred napadalni Rogličem, ki se mu je iz skupine ubežnikov pridružil tudi Miguel Angel Lopez, ki je ciljno črto celo prečkal pred članom Jumbo-Visme.

Evenepoel v slogu Rogliča

Ob napadu Rogliča je kolesar v rdeči majici za trenutek zapadel v hudo krizo. Prednost Rogliča sje v trenutku narasla na več kot pol minute in zadišalo je celo po tem, da bo Belgijec doživel popolni kolaps. A 22-letnik je nekako našel rešitev pred popolnim razpadom. Ko je za trenutek na strmem klancu že vijugal po cesti, je nato le našel ritem in hitrost. Nato pa je nekako tako, kot je to v prvem tedno počel Roglič, v svojem tempu odpeljal klanec do cilja in kar se da omilil škodo, ki mu jo je zadal nekdanji smučarski skakalec. Na koncu je uro zaustavil 56 sekund za Carapazom in 48 sekund za Rogličem.

Ker je Belgijec pokazal slab dan in je jutri na sporedu še težja etapa, z edinim vzponom ekstra kategorije na letošnji dirki, je boj za skupno zmago postal zopet zelo zanimiv. Primož Roglič pa še vedno lahko upa na rekordno četrto zaporedno zmago. Razlika med vodilnima kolesarjema po novem znaša minuto in 49 sekund.