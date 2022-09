V okviru nakupa bo novi lastnik lahko prenovil Športni park Ilirija v multišportno, skupnostno in nacionalno športno destinacijo, so zapisali na spletni strani kluba.

»Veselimo se prenove Športnega parka Ilirija v prihodnjih letih, saj je to ambiciozen podvig, ki bo zahteval vizijo, inovativnost in potrpežljivost, da bo primeren za klub, skupnost, državo in regijo,« je ob tem med drugim povedal izvršni direktor SVG, Anthony Gebbia.

Medtem pa je Bedene dodal, da je zelo vesel dogovora. »Zelo sem vesel, da smo se dogovorili o vseh podrobnostih glede SVG za prevzem ND Ilirija 1911. To je najstarejši slovenski nogometni klub, zato je velik privilegij dobiti tako priložnost. Imamo edinstveno priložnost, da naredimo nekaj novega in posebnega za mlajše generacije in trudili se bomo, da klub dvignemo na višjo raven. Glavni poudarek bo razvoj mladih športnikov ter tudi izgradnja večnamenske športne dvorane in še veliko več,« je poudaril Bedene, operativni partner ND Ilirija 1911.