Orban se bo pogreba udeležil v spremstvu delegacije, med obiskom pa ni načrtovano srečanje med njim in Putinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Kolikor nam je znano, bo priletel le, da se poslovi od Gorbačova. Želje po srečanju ni bilo,« je prihod madžarskega premierja komentiral tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Kljub velikemu spoštovanju Gorbačova v Londonu, Parizu in Berlinu se zaradi ruske invazije na Ukrajino in sankcij, ki so jih zahodne države uvedle proti Moskvi, noben vodilni evropski politik ne bo udeležil pogreba Gorbačova, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Svojo odsotnost je pred dnevi zaradi obveznosti že napovedal Putin, ki se je s šopkom rož od pokojnika poslovil v četrtek zjutraj.

Pogreb zadnjega sovjetskega voditelja naj bi po besedah Peskova sicer vseboval »elemente državnega pogreba«, vključno s častno stražo, vendar pa bo veliko bolj umirjen, kot je bil pogreb Putinovega predhodnika Borisa Jelcina, ki je umrl leta 2007. Gorbačovova hči Irina je napovedala, da bo pogreb skromen.

Mnogim zahodnim voditeljem, kot na primer britanskemu premierju Borisu Johnsonu, je vstop v Rusijo prepovedan. Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da ni prejel vabila, njegova predhodnica Angela Merkel pa ga je zaradi poškodbe kolena zavrnila, navaja dpa. Kljub temu bodo na pogrebu prisotni veleposlaniki in diplomati nekaterih zahodnih držav. Francoskega predsednika Emmanuela Macrona bo zastopal francoski veleposlanik v Moskvi Pierre Levy, Scholza namestnik nemškega veleposlanika Geze Andreasa von Geyra, medtem ko bo Washington zastopal veleposlanik ZDA v Rusiji John Sullivan.

Žalne slovesnosti so se medtem že začele. Gorbačovovo truplo so položili v Domu sindikatov blizu Kremlja, kjer so tradicionalno ležali sovjetski voditelji. Prad Domom se je po navedbah dpa zbralo več sto ljudi, številni s cvetjem v rokah. Zgodaj popoldne bodo Gorbačova pokopali ob njegovi ženi Raisi na moskovskem pokopališču Novodevičje.