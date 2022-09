Raketa Space Launch System (SLS) bo danes v vesolje ponesla modul Orion, ki bo nato v prihodnjih dneh obkrožil Luno, v prihodnjih misijah pa naj bi tja ponesel tudi ljudi.

Izstrelitev rakete SLS je bila sprva načrtovana za 29. avgust, vendar so iz Nasinega kontrolnega centra poročali o težavah z gorivom v raketi, nato pa o težavah na motorju rakete, zaradi česar so izstrelitev na koncu odpovedali. Ker je za uspešno utirjenje modula Orion v Lunino orbito potreben točno določen položaj Lune, bo edina priložnost za uspešno izstrelitev danes med 20.17 in 22.17 po srednjeevropskem času.

Pri Nasi so sicer optimistični, da bo vreme primerno za izstrelitev, prav tako pa verjamejo, da je bila težava motorja v resnici le pokvarjen senzor. Tega pa ne morejo zamenjati, brez da bi precej zamaknili datum poleta rakete, zato ga bodo najverjetneje pustili na raketi.

Ko bo raketa SLS izstreljena, bo modul Orion najprej umestila v Zemljino orbito, nato pa bo po uporabi gravitacijskega polja Zemlje za pridobitev hitrosti zapustil orbito in začel večdnevno potovanje proti Luni. Po vrnitvi na Zemljo naj bi pristal v oceanu. Polet misije Artemis II, ki je predviden za maj 2024, bo ubral drugačno orbito okoli Lune, tokrat že z ljudmi na krovu. Vrhunec misij Artemis pa bo predstavljala misija Artemis III, ki vključuje tudi pristanek na Luni.

Nasa želi v naslednjih dveh desetletjih vzpostaviti stalno prisotnost na Luni. ZDA so sicer svoje astronavte nazadnje poslale na Luno med letoma 1969 in 1972, po tem pa človeških pristankov na našem edinem naravnem satelitu ni bilo.