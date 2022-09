Med izdelki, ki privlačijo s svojo nenavadnostjo, izstopa Asusov prenosnik zenbook 17 fold OLED. Gre za prenosnik s pregibnim zaslonom. Ta ima v razprti obliki diagonalo 43,94 centimetra (17,3 palca), ko ga upognemo, pa diagonala zaslona meri 31,75 centimetra (12,5 palca). Prenosnik je v razprti obliki pravzaprav tablica z operacijskim sistemom windows, ki jo lahko povežemo s tipkovnico in drugimi pripomočki. Ko jo prepognemo, pa spodnja polovica spodnje polovice pregibnega zaslona lahko postane tudi virtualna tipkovnica. Za bolj udobno tipkanje je prek spodnje polovice pregibnega zaslona bolje položiti in magnetno pričvrstiti posebej za to napravo izdelano brezžično tipkovnico.

Prenosnik poganja Intelov procesor i7-1250U z integrirano grafično kartico iris xe. Ob tem ima naprava še 16 GB delovnega spomina in 1 TB prostora za shranjevanje (PCIe SSD). Gre za zelo zanimiv koncept, ki naj bi tudi na slovenske prodajne police prišel v četrtem četrtletju tega leta. Ga bo pa večina gledala zgolj od daleč. Domnevno lahko računamo s ceno v območju 3600 ali 4000 evrov.

Upogljivi monitor in največji televizor OLED

Prožnost zaslonov je bila v ospredju tudi pri LG-ju, ki je pritegnil s televizorjem lg flex lx3. Ta se spremeni v monitor. Kako se televizor spremeni v monitor vprašate? LG pravi, da z ukrivljanjem. Prav ste prebrali. LG-jev zaslon OLED z ločljivostjo 4K in diagonalo 106,68 centimetra (42 palca) se lahko ukrivi. Samo ukrivljenost zaslona lahko nadzira uporabnik. Najvišja doseže polmer 800 milimetrov. Med največjo ukrivljenostjo in ravnim zaslonom pa je še 18 različnih stopenj. Ukrivljenost zaslona sicer nadzirata ročici v njegovem stojalu. Cena in datum začetka prodaje televizorja/monitorja podjetje še ni razkrilo. Isto podjetje je na sejmu razkazalo tudi največji televizor OLED na svetu – 97g2, z diagonalo 246,38 centimetra (97 palcev). Tudi zanj niso razkrili cene, a ga skoraj gotovo ne bodo prodajali pod ceno 10 tisoč evrov.

Zvok prek kostne prevodnosti

Philips sodil v skupino podjetij, ki se letos sejma niso udeležila, a so vzporedno predstavila svoje novosti na ločenih dogodkih. Napovedali so nogo generacijo svojih ambilight televizorjev z zasloni OLED. Dražji model OLED+937 z ločljivostjo 4K ima v bazno enoto vgrajene zvočnike Bowers & Wilkins in štiristansko ambientalno osvetljavo ter v Sloveniji stane od okoli 3300 evrov za model z diagonalo 165 centimetrov (65 palcev) in 4700 evrov za model z diagonalo 195,58 centimetra (77 palcev). »Cenejši« model OLED+907 ima šibkejši zvozčnik istega proizvajalca, tristransko ambientalno osvetljavo, a še naprej ločljivost 4K. Prihaja tudi v manjših dimenzijah diagonale od 165 centimetra (65 palcev) do 139,7 centimetra (55 palcev). Cena se v Slvoeniji giblje okoli 3000 evrov oziroma 2500 evrov. Poleg televizorjev je Philips predstavil tudi nove zvočnike, soundbare in slušalke. Med slednjimi športne (taa7607) in otroške brezžične slušalke (tak4607), ki zvok prenašajo s pomočjo kostne prevodnosti, da lahko slišite glasbo in okolico hkrati.

Zaslon na polnilni škatlici za slušalke

Zanimivo zamisel za brezžične slušalke je predstavilo podjetje JBL. To se je odločilo škatlico svojih novih slušalk tour pro 2 opremiti z zaslonom LED, ki je občutljiv na dotik. Zamisel je, da bo uporabnik lahko kar prek polnilne škatlice prestavljal med pesmimi, se javljal na telefonske klice (na z bluetoothom povezani telefon) in opravljal še vrsto drugih reči. To danes uporabniki brezžičnih slušalk počnejo na telefonu oziroma pametni uri. Ideja je torej, da je iz žepa lažje vzeti škatlico kot kaj drugega. Zanimivo, nismo pa povsem prepričani.