A nazaj v zdaj osmi krog slovenske prve nogometne lige, z vnovič okrnjenim vikend programom zgolj dveh tekem, medtem ko se bo zadnja preostala tokrat odigrala v ponedeljek ob 17.25. Ob enakem popoldanskem terminu bo v prvi vikend tekmi Maribor gostil sežanski Tabor. Do gostujoče zmage proti Muri so Mariborčani, navkljub napovedim o napadalnem formatu, prišli s poudarjeno obrambo. Kar je njim uspelo v Muri, je pričakovati, da bodo tokrat proti njim poskusili gostje iz Sežane. Ti so krog prej doma po štirih neporaženih tekmah doživeli šokanten 0:4 poraz od Brava. Na stavo, da bodo padli vsaj trije goli skupno, je razpisana zanimivo visoka kvota 2.30, kar bi se pa ob predpostavki, da hitremu sežanskemu napadu uspe vsaj en gol, kaj lahko tudi zgodilo.

Tudi v nedeljo bo na voljo samo ena tekma in sicer gostovanje Domžal pri Olimpiji. Goste lahko pričakujemo v s sedaj že prepoznavnim bunkerjem in protinapadi, ki jim jih pa proti Kopru ni uspelo dovršiti z golom. Olimpija je proti Radomljam končno prejela gol, zaradi česar ne more biti več dodatno motivirana z lovom na obrambnim rekordom lige, kar govori v prid ideji, da bi v Stožicah lahko zadele tudi Domžale, za kar je na voljo stavniški koeficient 1.46, medtem ko je na »oba gol« 1.79, kar je bilo v petek popoldan vsega 0.9 več od 1.70. A obenem tekma vonja, kot da bi se lahko zgodilo kaj nepričakovanega?

Še ponedeljkovo soočenje med Radomljami in Bravom. Za trenerja domačih Bašića bi se dalo reči, da je z novim trenerjem Maribora Krznarjem dobil brata po diskurzu, podoben način govora imata. Tokrat gosti kolega Grabića, najelokventnejšega v ligi, ki mu je končno uspelo ustaliti ekipo Brava. 1,59 vreden dvojni znak na Bravo. x