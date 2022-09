Po četrtkovi zmagi na evropskem prvenstvu proti Litvi lahko rečemo, da ima slovenska košarkarska reprezentanca na preostalih štirih obračunih v skupini B sanjski razpored. Najprej sta danes in jutri na vrsti na papirju najlažja tekmeca Madžarska in BiH, ki ju v taboru evropskih prvakov sicer spoštujejo, a odkrito računajo, da bodo proti njima nosilcem lahko namenili nekaj počitka. Nato pa v torek in sredo sledita še Nemčija in Francija, kjer se bo bržkone odločalo o prvem mestu v skupini.

Madžarska je evropsko prvenstvo začela s porazom proti BiH in se bržkone že poslovila od boja za napredovanje. A ravno sproščenost naslednjega nasprotnika dela nevarnega. Pomočnik selektorja Aleksandra Sekulića Jernej Valentinčič opozarja, da so madžarski košarkarji od zadnjih medsebojnih obračunov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo močno napredovali. »Če izvzamemo Adama Hango in Mikaela Hopkinsa, ima Madžarska praktično identično ekipo kot v kvalifikacijah. So pa njihovi igralci danes precej boljši. Prvo ime je Hanga, ki je lani iz Barcelone prestopil v Real Madrid, David Vojvoda je izjemen strelec, nevaren je še Szilard Benke, Hopkinsa poznamo iz Cedevite Olimpije. Igrajo večinoma za branilce in postavljajo blokade od žoge, da pridejo do metov ali prodorov. Žogo pod koš spuščajo redko. Veliko tečejo, nekoliko slabši so v obrambi. Naš glavni cilj pa bo, da zaustavimo Vojvodo,« je pojasnil Jernej Valentinčič.

Že naslednji dan čaka Slovenijo obračun z BiH, ki bo sodeč po besedah Jusufa Nurkića napadala Luko Dončića, saj po njihovem ne blesti v obrambi. Ob Nurkiću so pri zmagi proti Madžarski izstopali še Džanan Musa, John Roberson in Miralem Halilović. »Nurkić je še bolj nevaren od Valančiunasa in Sabonisa, saj lahko zadane od daleč in je močnejši. Celotna ekipa je zelo povezana in jo močno spoštujemo,« je o nedeljskem tekmecu povedal Edo Murić.

Reprezentanca Madžarske: Rosco Allen (1993, 206 cm), Szilard Benke (1995, 196), Janos Eilingsfeld (1991, 198), Csaba Ferencz (1985, 195), Gyorgy Goloman (1996, 211), Adam Hanga (1989, 199), Mikael Hopkins (1993, 206), Akos Keller (1989, 208), Zoltan Perl (1995, 195), Adam Somogyi (2000, 190), Benedek Varadi (1995, 194), David Vojvoda (1990, 196), reprezentanca BiH: Jusuf Nurkić (1994, 213 cm), John Roberson (1988, 180), Kenan Kamenjaš (2000, 205), Edin Atić (1997, 201), Miralem Halilović (1991, 205), Amar Gegić (1998, 200), Sani Čampara (1999, 190), Džanan Musa (1999, 202), Ajdin Penava (1997, 206), Aleksandar Lazić (1996, 201), Emir Sulejmanović (1995, 204), Edin Vrabac (1994, 205).