6:2 in 4:2 je vodil Fabio Fognini v drugem krogu proti Rafaelu Nadalu na OP ZDA v tenisu. Odtlej je Italijan proti favoriziranemu Špancu do konca dvoboja dobil le še tri igre, zmagovalec 22 turnirjev največje četverice pa 16 iger. Nadal se je po dveh urah in 40 minutah z zmago z 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 uvrstil v šestnajstino finala, v kateri se bo pomeril z Richardom Gasquetom. Francoz nima razloga za miren spanec, saj je proti enemu najboljših teniških igralcev vseh časov izgubil vseh dosedanjih 17 medsebojnih dvobojev.

Ko je pri vodstvu Nadala s 3:0 v četrtem nizu izgledalo, da ima favorit dvoboj pod kontrolo, se mu je zgodila neprijetna nesreča. Pri udarcu z backhandom se mu je lopar od tal odbil v nos in je začel krvaveti. Nemudoma se je ulegel na tla in potreboval zdravniško pomoč. Kljub temu je Nadal dvoboj brez težav pripeljal do konca. »Kaj takšnega se mi v tenisu še ni zgodilo, se mi je pa že pri golfu, kjer sem si razbil nos s palico. Ni mi bilo lahko nadaljevati dvoboja, k sreči pa sem imel veliko prednost, ki je preprosto nisem smel zapraviti,« je dogodek opisal Rafael Nadal.

Ameriška javnost se je na dan, ko ni igrala Serena Williams, najbolj razpisala o podvigu 21-letnega Jensona Brooksbyja. Američan je bil v treh nizih s 6:4, 7:6 (10), 6:1 boljši od osem let starejšega Borne Čorića, zmagovalca generalke pred OP ZDA v Cincinnatiju. Hrvat, 25. nosilec, je v drugem nizu zapravil kar sedem zaključnih žogic, dih jemajoč pa je bil način, kako se je v najtežjih trenutkih reševal Brooksby, ki velja za enega najobetavnejših ameriških teniških igralcev.