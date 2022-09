Osmi krog državnega prvenstva je raztegnjen kar na štiri dni. Potem ko sta bili uvodni tekmi včeraj, bo Maribor danes ob 17.30 v Ljudskem vrtu gostil Tabor. Vijoličasti so z zmago v Murski Soboti končali črni niz devetih tekem brez zmage in upajo, da bodo začeli vzpon proti vrhu lestvice. Tabor je tekmec po meri za nov uspeh, saj je v prejšnjem krogu doma izgubil z 0:4 z Bravom. »Verjamem, da smo se z zmago v Murski Soboti otresli psihološke blokade,« je optimist napadalec Maribora Roko Baturina.

Olimpija bo na derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami skušala niz zmag podaljšati na osem. Za Domžale so lokalni dvoboji z Olimpijo vselej tekme leta, za katere so še posebej motivirani. »Dvoboj z Olimpijo je za vsakega tekmeca tekma leta. Zame je le en pravi derbi in morda še pol derbija z gostovanjem v Kopru, kjer je praznik za navijače. Vse tekme so vredne tri točke in na vsakega tekmeca se pripravljamo enako. Tudi Domžale so premešale zasedbo, veliko je mladih igralcev, a jih spoštujemo,« je poudaril kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Vodstvo kluba trdi, da je bil Elšnik med igralci, za katerega so prejeli ponudbo za milijon evrov za prestop v tujino, a so jo zavrnil. »Tega sem že vajen. Razumem stališče kluba. Ni bilo prepirov in izsiljevanja. Dobro se počutim v Ljubljani, ekipo gre dobro in z Olimpijo želim osvojiti lovoriko, ki se mi je doslej izmikala. Če bomo nadaljevali z uspehi in igrali za reprezentanco, bo klub pozimi ali poleti za igralce lahko iztržil veliko več, saj je trenažni proces kakovosten in napredujemo. Nisem obupal nad sanjami, da bom zaigral v tujini,« je pojasnil Elšnik.

»V Sloveniji je vsak tekma tesna. Tudi tokrat bomo skušali za tekmeca pripraviti kakšno presenečenje,« je bil odkrit trener Albert Riera, ki je znova poudaril, da je že nekaj tednov popolnoma zadovoljen s kadrom 21 igralcev, saj so vsi tako kakovostni, da so lahko člani začetne enajsterice. Pravi, da se s tem, da so imeli nekateri igralci Olimpije ponudbe za prestope v tujino, ni ukvarjal. »Jaz sem zgolj delavec v klubu in nič drugega. Eno je poslovna plat, če klub potrebuje denar. Druga je športna plat in če želimo biti prvaki, je pomembno, da najboljši igralci ostanejo,« je dodal Riera. V ponedeljek ob 17.30 bo v Domžalah še zadnja tekme Radomlje – Bravo.