Zanimivo je bilo v zadnjem obdobju spremljati mnenje o kakovosti slovenske košarkarske reprezentance. Potem ko je zmagovala na večini poletnih tekem, tako pripravljalnih kot kvalifikacijskih za svetovno prvenstvo, je prevladovalo takšno, da so celo prvi favoriti za zlato odličje na evropskem prvenstvu. Nato je prišla tekma z Nemčijo v Münchnu in zares slaba predstava oziroma dan, po katerem so ji delnice naenkrat močno padle. Predvsem mediji v tujini so izpostavljali, da je kakovost Slovenije napihnjena in da bo po nemški zaušnici na realna tla padla že na uvodni tekmi prvenstva stare celine z Litvo. A to se ni zgodilo. Še več, kapetan Goran Dragić in soigralci so še enkrat več dokazali, da lahko z odličnim vzdušjem v moštvu naredijo veliko, saj bi v nasprotnem primeru visok poraz v bavarski prestolnici zagotovo pustil posledice. Slovenija je z zmago proti močni Litvi poslala konkurenci sporočilo, da je pripravljena in sposobna znova poseči visoko. A v športu je tako, da se je potrebno vedno znova dokazovati, zato so reprezentanti po četrtkovem večeru že poudarjali, da so z glavami pri Madžarski, ki je ne podcenjujejo.

Zlobni selektor

Dodano vrednost zmagi proti Litvi daje dejstvo, da prvo ime slovenske reprezentance Luka Dončić ni imel pravega strelskega večera, a vseeno odigral ključno vlogo v zaključnih minutah, ko je mirno in preudarno vodil soigralce. Svoje pa je dodal tudi v obrambi. »Če sem malo zloben, je Luka glede na pripravljalne tekme igro v obrambi dvignil za raven višje. Zaveda se pomembnosti tekmovanja,« je z nasmehom na obrazu povedal selektor Aleksander Sekulić. Manko točk Dallasove številke 77 je nadomestil izjemni Mike Tobey, ki je bil neizprosen boj z litovskima velikanoma Domantasom Sabonisom in Jonasom Valančiunasom. S 24 točkami je bil prvi strelec reprezentance, temu je dodal še osem skokov. »Odlično je že oteževal podaje pod obroč in ves čas ostajal pred Sabonisom in Valančiunasom z dvignjenima rokama. V napadu pa vemo, kako koristen je,« je naturaliziranega soigralca pohvalil kapetan Goran Dragić.

»Osredotočili smo se na to, da skušamo Sabonisa in Valančiunasa čim bolj omejiti in uspelo nam je kar dobro. Če zmagaš, potem si nekaj delal dobro,« je ocenil Mike Tobey, ki se ni motil. Sabonis in Valančiunas sta namreč skupaj dosegla »le« 19 točk, torej pet manj od Američana, ki je znova odlično spremljal in zaključeval predvsem odlične Dončićeve asistence. »Tokrat je na drug način pomagal ekipi do zmage. To ga dela velikega. Mete včasih zadeneš, včasih ne. A njegova sposobnost, da s svojo igro vpliva na potek dogajanja na igrišču v številnih stvareh, pa naj bo to skok, asistence, vključiti vse ostale igralce, ga dela izjemnega vodjo.«

Drugačna mentaliteta

Ena od pomembnejših stvari četrtkovega kölnskega popoldneva je bila tudi prebuditev Jake Blažiča. 32-letni Blejec ima za seboj odlično sezono pri Cedeviti Olimpiji, kjer je bil med najboljšimi posamezniki v evropskem pokalu, a v reprezentančnem dresu prave forme ni kazal. Zdi se, da se mu je proti Litvi končno odprlo. »Enkrat izstopa en, drugič drug. S tem nimam težav. Točno vemo, kakšna je vloga vsakega posameznika v moštvu. Bili smo čvrsti v obrambi, kar je bil ključ od uspeha. To je bila tekma za dušo in dvig samozavesti. Na tokratno evropsko prvenstvo smo prišli z drugačno mentaliteto kot na prejšnja. Smo toliko izkušena reprezentanca, da znamo odigrati tekme, kot je bila proti Litvi, ki je bila zelo motivirana in je želela odpreti prvenstvo z zmago ter se nam oddolžiti za poraz v finalu kvalifikacij za olimpijske igre,« je razpredal Jaka Blažič, ki meni, da je tekma z Litvo spominjala na tiste v izločilnih bojih.

Blažič je sicer z mislimi že pri naslednjem nasprotniku, ki ga nikakor ne podcenjuje. Dobro se namreč spominja, da je Madžarska Slovenijo ugnala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pred domačimi navijači, saj je bil takrat del izbrane vrste. »Imamo pa zdaj precej drugačno ekipo. Poskušali bomo kreniti z vsemi topovi in do polčasa že ustvariti določeno prednost, da bomo lahko nato malo spočili naše nosilce.«

*** Ko imaš v ekipi dva takšna fenomenalna igralca, kot sta Goran in Luka, je vse lažje. Že velikokrat sta bila v takšnih situacijah in ko sta onadva mirna, je tudi cela reprezentanca mirna. In s tem prihraniš nekaj energije. Vlatko Čančar košarkarski reprezentant