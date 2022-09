Od 180.000 do 200.000 članov vladajoče konservativne stranke je imelo v petek do petih popoldne na strankarskih volitvah možnost glasovati za naslednjega britanskega premierja oziroma premierko. Izbirali so lahko med aktualno zunanjo ministrico Liz Truss in nekdanjim finančnim ministrom Rishijem Sunakom. Britanci bodo, hočeš nočeš, v ponedeljek izvedeli, kdo bo novi premier, veliko bolj verjetno premierka, v torek pa se znebili sedanjega, počitniško, pa tudi sicer zelo razpoloženega premierja Borisa Johnsona, ki noče odgovoriti na vprašanje, ali se bo, kot njegov domnevni vzornik Winston Churchill, o katerem je napisal knjigo, poskušal vrniti na oblast.

Johnson ostaja konservativni favorit

Ni malo Otočanov – volilcev konservativne stranke, ki bi najraje ohranili Johnsona na Downing Streetu 10, kljub temu da ga imajo kritiki za klovna in enega najslabših premierjev v zgodovini ter notoričnega lažnivca, ki je Britaniji zakuhal brexitsko norost. Vsi, tudi oni, pa si bodo v ponedeljek lahko oddahnili. Po petih tednih srdite notranje konservativne bitke za Johnsonov premierski stolček in brezvladja v času najhujše draginjske krize, ki so se vlekli, kot bi šlo za pet mesecev ali celo dlje, bodo izvedeli, ali je to zunanja ministrica Liz Truss, ki je Johnsonu ostala zvesta do zadnjega, ali prejšnji finančni minister Rishi Sunak, ki je s svojim odstopom sprožil plaz odstopov iz vlade in na koncu Johnsonov odstop s položaja vodje konservativne stranke. Ta je avtomatično sprožil izvolitev novega vodje, ki prav tako avtomatično postane nov premier.

Številni konservativni volilci, člani stranke in celo ministri imajo Sunaka za izdajalca. Primerjajo ga z Brutom, ki je Julija Cezarja zabodel v hrbet. Ministrica za kulturo Nadine Dorries je Sunaka in druge ministre, ki so sprožili Johnsonov odstop, razglasila za pučiste. To je samo eden od razlogov, zaradi katerih vse, od raziskav javnega mnenja do stavnic, kaže na prepričljivo zmago Trussove, čeprav je bila v mladosti glasna liberalna demokratka, kot konservativka pa nasprotnica brexita, svetinje Borisa Johnsona in večine konservativcev.

Lažna Thatcherjeva

Drugi razlog je njeno razglašanje za reinkarnacijo desničarske ikone in prve britanske premierke Margaret Thatcher, zaradi česar trpijo njeni starši, večni levičarji, kritiki pa jo razglašajo za spreobrnjenko in lažno Thatcherjevo. O tretjem razlogu za to, da bo Britanija skoraj zanesljivo dobila šele tretjo premierko, se javno ne govori: velika večina članov konservativne stranke, ki edini odločajo o tem, kdo bo Johnsonov naslednik, so starejši belopolti desničarji. Kot takšni si ne želijo prvega nebelopoltega ali, kot pravijo, »rjavega« vodje in premierja. Podatki inštituta Mile End na Univerzi kraljice Marije kažejo, da je 44 odstotkov članov konservativne stranke starejših od 65 let. 97 odstotkov članov je belcev. 54 odstotkov jih živi ali v bogatih delih Londonu ali na bogatem jugu Anglije.

In to naj bi bila demokracija? O novem vodji konservativcev, ki bo avtomatično postal novi premier, bo odločalo vsega okoli 0,3 odstotka Britancev – članov konservativne stranke. Ta noče razkriti niti tega (po zakonu ji ni treba), koliko članov ima. Zato stranko nekateri primerjajo s prostozidarsko ložo. Na zadnjih volitvah njenega voditelja je glasove oddalo 150.000 članov. Zdaj naj bi imela od 180.000 do 200.000 članov.

Primopredaja v Balmoralu

Uradna primopredaja oblasti prvič ne bo potekala v Londonu, ampak na gradu Balmoral na Škotskem, kjer vsako poletje počitnikuje zadnje čase bolehna kraljica, ki mora sprejeti oba, odhajajočega in prihajajočega premierja. Zgodilo se bo v torek popoldne, približno 24 ur po tistem, ko bo znan Johnsonov naslednik.

Johnson naj bi se kot premier od Britancev poslovil z izjavo pred Downing Streetom ob devetih zjutraj v torek, potem pa odletel na zadnji sprejem h kraljici v Balmoral. Ni še znano, ali je, kot pred brexitom, pripravil dve izjavi (za brexit in proti brexitu), se je ponorčeval Guardian, eno o tem, da odhaja, in eno o tem, da ostaja. Med njeno dolgo vladavino je bil že njen štirinajsti premier.

