Od Titovih brazd do sodobnih oračev

Pri Lovski koči Mengeš je letos potekalo že 65. državno tekmovanje oračev Slovenije in 27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju, ki so ga v petek popoldne popestrile članice klubov podeželskih žena. Te so se na povabilo Zveze kmetic Slovenije pomerile v spretnostni vožnji s traktorjem.