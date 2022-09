Iz Kijeva so medtem danes sporočili, da so ukrajinske sile bombardirale rusko oporišče v mestu Energodar, kjer se nahaja elektrarna. »Ciljni napadi naših enot v krajih Energodar in Herson so uničili tri sovražnikove artilerijske sisteme in skladišče streliva,« je sporočila ukrajinska vojska.

V elektrarni v Zaporožju se trenutno nahaja še pet strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki ocenjujejo razmere v nuklearki.

Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je po ogledu jedrske elektrarne v četrtek zvečer opozoril, da je bila fizična celovitost elektrarne večkrat kršena. Napovedal je tudi, da bodo nekateri inšpektorji v Zaporožju ostali do nedelje ali ponedeljka.

Jedrska elektrarna v Zaporožju v osrednji Ukrajini je največja v Evropi, v začetku marca, kmalu po začetku invazije na Ukrajino, pa je nadzor nad njo prevzela ruska vojska.

Strah pred jedrsko katastrofo v Zaporožju se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v okolici elektrarne. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.