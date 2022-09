Zaradi žab! Ki so načrtovalce obnove očitno hudo presenetile … Kajti kdo bi sredi polj in gozdov pričakoval žabe, kajne. Žabice bodo zdaj lahko varneje prečkale cesto po ceveh. Upamo, da so jih cestarji o tej spremembi prometnih tokov pravočasno obvestili in postavili ustrezne table.

Danes bodo ta odsek v celoti zaprli za ves promet. Za dobra dva tedna. Ker bodo položili zaključni sloj asfalta. Vozniki bodo iskali obvoze po polju in skozi vasi od Kranja do Škofje Loke in od tam do Medvod. Krasno bo. Ker vsi, ki se spoznajo na promet, vedo, da je tega, ko se začne šola, bistveno manj kot sredi poletja, kajne? Po dveh tednih naj bi bila cesta vendarle nared. No, razen če cestarjev ne bodo presenetili, kaj pa vemo – srne, zajci, ježi …