»Sit sem tega, da ljudi vsak dan ubijajo. Bog ve, koliko ljudi je bilo ubitih v streljanjih na šolah. Potem pa je bilo še tisto množično streljanje v Vegasu na tistem koncertu. Prekleto noro,« je dejal, pri čemer je mislil na streljanje v Las Vegasu leta 2017, ko je bilo ubitih 58 ljudi in ki še vedno velja za najsmrtonosnejše streljanje v zgodovini ZDA. Drugi razlog za njegovo vrnitev na Otok je, da ne želi umreti v ZDA. »Anglež sem in želim se vrniti.«

Sharon Osbourne deli njegovo mnenje o tem, da je trenutno bolje živeti na tej strani Atlantika. »Amerika se je tako drastično spremenila,« je dejala in dodala, da v njej ni nič združenega. Sama je v minulem letu imela težave, potem ko se je zapletla v razgreto razpravo pred kamerami s sovoditeljico oddaje The Talk Sheri Underwood. Oddajo je nato kmalu zapustila, ker se je nanjo sprožil plaz kritik, da je uporabljala rasističen in homofoben jezik. Osbourne, pevec skupine Black Sabbath, je pred meseci navajal drugačne negativne plati ZDA, med njimi previsoke davke, pri čemer je dejal tudi, da bi pogrešal Los Angeles.