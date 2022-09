Vplivnež je bil pred zamrznitvijo računov na družbenih omrežjih popularen med mlajšo populacijo, imel pa je na milijone sledilcev. Nato so iz družbe Meta, ki ima v lasti Instagram in Facebook, sporočili, da so ga s teh omrežij umaknili, ker je kršil pravila o nevarnih organizacijah in posameznikih. »Mizoginija je ideologija, ki je polna sovraštva in je na tiktoku ne prenašamo,« so sporočili iz Tiktoka. Tate je prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil, da gre za nasprotujoče si trditve. »Kontradiktorno je to, da se v današnji družbi moške opogumlja, naj bodo iskreni in odprti o tem, kaj čutijo, ko govorijo resnico, pa dobijo negativne odzive,« je dejal. Tate je pozornost javnosti prvič zbudil s svojimi tviti, v katerih je v času afere s Harveyjem Weinsteinom predstavljal svoje poglede na to, kako razume spolno nadlegovanje, in za žrtve spolnih zločinov dejal, da je odgovornost za napade tudi njihova. Leta 2017 je izjavil, da depresija ni prava bolezen, v skrajno desničarskih krogih pa je postal znan zaradi svojega sodelovanja na portalu InfoWars, ki je namenjen teorijam zarot in lažnim novicam.