Mimoidoči so opazili, da kriči na žensko, ta pa jo poskuša umiriti. Šerifovićeva je svoja dejanja kasneje pojasnila le na kratko: »Čeprav se to nikogar ne tiče, sem dobila neko zasebno in slabo informacijo. Edini, ki se jim moram opravičiti, so moj avtomobil in vsi tisti, ki sem jih morda prebudila.«

Srbski mediji so ugibali, da je bil razlog za njeno jezo »klasično ljubosumje«. Že nekaj časa se v Beogradu govori, da je pevka v zvezi z 20-letno pevko Džejlo Ramović, ki je prav pod Marijinim mentorstvom zmagala v glasbenem šovu Zvezde Granda. »Marija je bila s partnerico v svojem avtomobilu. Vse je bilo v redu do trenutka, ko je partnerica priznala, da jo je prevarala. Takrat je Marija ponorela. Izgubila je nadzor, ustavila vozilo, da ne bi povzročila prometne nesreče, in začela vpiti,« je povedal eden od virov za srbski Alo. Pred samim incidentom pa sta se partnerici po njegovih navedbah imeli super. Šerifovićevo so, preden je dogodek prišel v javnost, že na koncertu v Zrenjaninu opazili z obvezo na roki, pevka pa je poškodbo takrat pojasnjevala kot nezgodo, ki se je pripetila, ko je pomagala svoji mami.