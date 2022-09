»Ne vzdržuje družinskih odnosov niti s svojo hčerko Mio, niti z mamo, niti s sestro Severino, proti kateri podaja lažne obtožbe in prijave,« je sporočila Biloševa in dodala, da se je Marijana, potem ko sedem let ni videla svoje sestre in pet let svoje edine hčerke, zbližala s Severininim bivšim možem Milanom Popovićem, kar je v zagrebškem centru za socialno delo potrdil tudi Popović.

Po besedah odvetnice je Marijana postala le sredstvo v rokah Milana Popovića, ki jo izkorišča za svoje potrebe, o fizičnem obračunavanju med sestrama, ki se je zgodilo z 29. na 30. avgust v družinskem stanovanju v Splitu, pa je zapisala: »Po podatkih, ki jih imamo, je vse inscenirala Marijana Popović. Po več letih je nepovabljena prišla v stanovanje svoje mame, jo vznemirjala, Severino pa fizično napadla, jo žalila in fizično poškodovala, ji uničila mobitel in strgala verižice z vratu. Ko je Severina odšla v spremstvu prijateljice, je Marijana še 45 minut vznemirjala sosede, jim tolkla po vratih, se metala po tleh in samopoškodovala ter vztrajala, da pride nujna pomoč in da policija sprejme njeno lažno kazensko prijavo. O vsem tem obstajajo dokazi in priče.«