Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Obdobja poceni električne in fosilne energije so za nami. Prav tako je jasno, da štejejo globalne energetske bilance in ne energetske spremembe posameznih držav. Fosilna goriva so zadnjih dvesto let omogočila dosedanji ekspanzivni industrijski in urbani razvoj, toda oskrba z energijo, zlasti električno, bo postala nestabilna in draga. Več kot očitno ta prehod ne bo politično miren in še manj ekonomsko vzdržen, potrebujemo ravnotežje med urgentnim ukrepanjem in dolgoročnimi rešitvami. Kratkoročno gre za menedžiranje povpraševanja, dolgoročno pa ponudbe. Septembra 2021 so cene energentov prvič poskočile, nove strategije REpower Europe in nejasni ukrepi so povečali negotovost in sprožili val špekulacij. Trikotnik vsake energetske politike so okoljska vzdržnost, stabilnost oskrbe in cene. Na kratek rok bi morali doseči skupno evropsko regulacijo cen in dogovor o redistribuciji energentov, hkrati pa poenotiti politike subvencioniranja energetske revščine. Diverzifikacija lokalnih rešitev za lokalne energetske probleme je nadgradnja tega.