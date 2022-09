Naslednja misel, ki me obide ob poslušanju Simonitija, pa je, kako lahko človek s tako konfuznim razmišljanjem in govorjenjem doseže stopnjo doktorata. Sodbe napočez, žaljivo izražanje o še živečih in dostojnih ljudeh, poveličevanje samega sebe, dolgo govorjenje brez konkretnih zaključkov in z mnogimi elementi sovražnega govora … Najnižji možni nivo skratka.

In v kontekstu dogajanja okoli javne RTV (ki jo hoče Janšev krog zadaviti) je treba posebej poudariti, da se ti sejalci nestrpnosti počutijo ogroženi. Njihov posredni zaščitnik Grah Whatmough se je za pomoč v boju zoper sovražni govor že obrnil na varuha človekovih pravic in celo na tistega, ki je sokriv za vso to godljo, na predsednika Pahorja. Seveda bi moral Pahor prej pregledati nepregledno množico skrajno nestrpnih zapisov znanih in izmišljenih podpornikov Simonitija, Možine, Pirkoviča (beri: Janševih podpornikov) na Twitterju in ostalih omrežjih – a jih zagotovo ne bo, saj še tistih upravičenih na svoj račun ne bere. Po znanem vzorcu bo klical k strpnosti in spravi, pa čeprav ga je Janša že tolikokrat zlorabil, da bi se mu končno že lahko posvetilo, kaj si desničarji predstavljajo pod spravo.

V dirki za predsednika imamo opraviti še z enim vprašljivim doktorjem (ga pa ne smem enačiti z dr. Simonitijem, ker je dr. Logar vsaj na videz kultiviran), ki je za ta primer zamenjal kožo, ne pa tudi nravi. Prihajajoči čas bo nova preizkušnja za Slovenijo, tako na predsedniških kot tudi na lokalnih volitvah. To kaže že cirkuško dogajanje in nenormalna situacija s številom kandidatov v pripravah na predsedniške volitve. Slovenci, pamet v roke!

Srečo Knafelc, Krvava Peč