Vsi tisti, ki se še spomnijo pozicijskih bojev prve svetovne vojne, plina in Verduna ter 2. sv. vojne kot bliskovite vojne (Blitzkrieg) z vsemi človeškimi deformacijami, žrtvami in trpljenjem, pa vseh vojn od Alžirije, Vietnama in danes drugje, so kar naenkrat spremenili mišljenja in jim je mir tuj.

Govorjenje o številu žrtev, o finančnih in ekonomskih stroških vojne, vojaških uspehih ali neuspehih ene ali druge strani, o uporabi sodobnih orožij ter oborožitvenih sistemov, tudi jedrskega orožja, je, kot rečeno, postala »normalna« dnevna govorica večine politikov in njihovih podpornikov. Naenkrat so jim postale tuje ideje o sobivanju, sodelovanju, reševanju skupnih problemov sveta, od podnebnih sprememb do migracij. Še včeraj smo v Evropi gradili plinovode in naftovode ter se pogovarjali z Rusi in Kitajci, danes smo podlegli ameriški evforiji o »ruski in kitajski nevarnosti« ter se spogledujemo z idejami spopadanja, čeprav dobro vemo, da se nobena vojna ne konča brez hudih žrtev.

Pogubno postaja naivno sledenje vedno novim podpihovalcem, ki sicer sami nikoli ne gredo s piromanom, ki mu dajo šibice in ga pošljejo v skedenj. Kljub plačanim oglasom in propagandi, ki ji marsikdo nasede, čedalje več ljudi misli z lastno glavo. Spoznavajo, da številni politiki tako v Evropi kot pri nas ne vodijo ljudi k pozitivnim ciljem. Priprave na vojno so več kot očitne. Ne samo v miselnosti in sprejemljivosti vojne, v oboroževanju in propagandi, temveč v odsotnosti prizadevanj za mir. Če bi si skupno prizadevali za ustavitev spopadov in sploh za njihovo preprečitev, bi sedaj razmišljali o čem drugem kot o medsebojnem sovraštvu.

Če na koncu še dodam misel ali dve o številnih kandidatih, ki se potegujejo za mesto predsednika države, naj omenim, da še nisem slišal pametnih in konkretnih pobud glede trenutnih razmer v Ukrajini. Pa bi to pričakoval od državnika ali državnice, ki nas bo predstavljal oz. predstavljala v svetu. »Malo« državotvornosti, pameti in poguma pa le lahko pričakujemo, mar ne? Pa seveda ne mislim na kakšno podobno izjavo, kot jo je pred leti ruski novinarki dal Borut Pahor, rekoč, da če bo treba, bo Slovenija stopila v vojno proti Rusiji. Nisem nikakršen rusofil, ampak me je sram za take »državnike,« ki so nas pripeljali v današnjo situacijo. Vsaj kakšen kandidat bi lahko in moral imeti mišljenje usmerjeno v prizadevanja za mir. Konec koncev tako tudi piše v naši ustavi.

Miloš Šonc, Grosuplje