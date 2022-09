V javnosti so se pojavila mnenja, da bi tudi mi morali imeti vsaj dve taki letali. Del strokovne javnosti je mnenja, da canadairji niso tako priročni in primerni za nas in da bi bili primernejši zračni traktorji in helikopterji. Po pregledu tehničnih karakteristik in ob dejstvu, da canadairja CL 415 ni trenutno v proizvodnji, sem tudi sam mnenja, da bi za nas bili bolj priročni zračni traktorji. Piper ima za te namen namenski avion Air Tractor AT-802, Fire Boss LLC. Dva taka aviona pa skorajda popolnoma nadomeščata enega canadairja. Manjša kot je razdalja od zajema vode do požarišča, manjša je razlika v količini dostave vode. Hitrost križarjenja za Fire Bossa je 150 kts (278 km/h), canadairja pa 180 kts (333 km/h). Canadair zajame in odvrže 6000 litrov vode v enem naletu, Piper pa do 3100 litrov vode plus 300 litrov pene za gašenje požarov (za peno mora pristati).

Za primerjavo učinkovitosti je upoštevana srednja oddaljenost od požarišča na Krasu od Kostanjevice na Krasu do Devinskega zaliva (11,225 km) in razlika v nosilnosti ter hitrostih. osem Piperjev 802 bi v eni uri opravilo enako delo kot 3,4 canadairja CL 415 in dostavilo 283.696 litrov morske vode na požarišče.

Piper je sicer nekoliko počasnejši in manjši. V povprečju je razmerje velikosti s CL 415 1,6 v korist slednjega. Ima pa niz prednosti. Predvsem je veliko cenejši. Vodo zajema lahko na krajši vodni površini, ali pa se ga lahko polni na vzletišču v bližini požara. Rabi manj vzletne steze. Brez ovir zadostuje 600 m steze, če pa so ovire v liniji vzletanja do višine 20 m, zadostuje 1200 m ravne površine. Predvsem pa je zanimiva njegova cena 2,3 milijona dolarjev v osnovni izvedbi. Za cca. 30 milijonov (zaradi inflacije) bi lahko nabavili 8 takih Piperjev, ki skoraj nadomestijo 4 canadairje. Cenovno je torej to neprimerno boljša varianta. En CL 415 namreč stane 37 milijonov dolarjev. Povezano z razliko v ceni so sorazmerni tudi stroški vzdrževanja in uporabe. Cena dostave po galoni vode (3,48 l) je 0,64 dolarja za Piperja in 2,04 za canadairja.

Slovenija bi morala imeti 6 do 8 letal Piper fire Boss. Dopolnitev v primeru obsežnejših požarov, kot je bil ta na Krasu, bi predstavljali še obstoječi helikopterji. Tudi ti avioni bi lahko bili dvonamenski. Ker je potrebno, da so take posadke nenehno v dobri letalski kondiciji, bi jih lahko upravljali slovenski piloti, ki letijo na PC-9 (vsaj v začetni uporabi do usposobitve pilotov-gasilcev). V ta namen bi se moralo število pilotov povečati za 2 do 3 pilota po avionu Piper. In tudi ustrezno število tehničnega osebja. Z avionom PC-9 sta si do neke mere podobna, a hkrati različna zaradi namena uporabe. Piper ima močnejši turbopropelerski motor 1600 hp v primerjavi za motorjem PC-9 1000 hp. Čeprav močnejši, je zaradi namena počasnejši. Ta podobnost bi lahko omogočila sinergijo pri usposabljanju in vzdrževanju in na ta način zmanjšanje stroškov uporabe, saj bi ta bodoča enota bila pod okriljem CZ in tako MO RS. Ob ustreznem usposabljanju bi bil možen prehod iz vojaške v civilno enoto in obratno. Za gašenje požarov je potrebna dobra usposobljenost pilotov. Ta se izvaja iz ekstremno malih višin, v pogojih močne zračne turbulence, ki jo požar povzroča, in pogosto zaradi dima v slabi vidljivosti na lokaciji požara (potrebna je IFR usposobljenost). Vse to zahteva dobro treniranost in minimalni nalet 80–100 ur na pilota na letni ravni. To seveda ni poceni, vendar če ne želimo, da se letošnji Kras ponavlja v takem obsegu, potem je ta strošek objektivna nuja.

Ker je Fire Boss namenski avion, ima tudi digitalni nadzor izpusta vode. Ta je lahko v intervalih, lahko v enkratnem izpustu v obliki vodne žoge, lahko pa tudi v obliki tepiha dolžine 800 m.

Mislim, da bi odlašanje z nabavo in zanašanje na EU lahko oddaljilo naše zmožnosti spopadanja s takimi požari. Slovenija si lahko privošči okoli 30 milijonov evrov za nabavo in tudi 3–5 mio eur na letni ravni za vzdrževanje in uporabo takih letal. To pa bi omogočilo tudi večjo neodvisnost od tuje pomoči. Pravočasnost gašenja v začetni fazi prepreči širjenje požarov. Nabava canadairjev CL 415 pa bi bila precej neracionalna in potratna zadeva.

Vinko Tuljak, Artiče