PSG, Inter Milano in Juventus kršitelji finančnega fair playa

Paris Saint-Germain, Inter Milano in Juventus so med klubi, ki so dobili kazen zaradi kršitve finančnega fair playa, je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Največjo kazen je dobil PSG, znaša deset milijonov evrov. Kaznovani so bili tudi Roma, Milan, Besiktas, Marseille in Monaco.