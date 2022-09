Ena glavnih postojnskih prometnic nima le novega videza ter prenovljene sprehajalne in vozne površine, kjer promet ostaja enosmeren, urejena je tudi kolesarska steza, zasadili so več kot 50 dreves, je na predstavitvi povedal postojnski župan Igor Marentič. Ulica, na kateri je bilo pred prenovo okrog 90 parkirišč, jih ima zdaj le še okrog 50 s prvo uro parkiranja zastonj, pred osnovno šolo pa je dovoljeno le petminutno parkiranje za dovoz otrok. Občina sicer načrtuje še skoraj 20 javnih parkirišč na dveh območjih ob Tržaški cesti, del katerih bo urejen v sklopu načrtovane obnove avtobusne postaje. Cona umirjenega prometa z omejitvijo hitrosti 10 kilometrov na uro obsega del od začetka ulice pri hotelu Kras do Srednje gozdarske in lesarske šole, od koder je dovoljena hitrost 20 kilometrov na uro.

Bo besedah župana je Tržaška cesta s prenovo tudi varnejša za pešce in predvsem osnovnošolce. Povedal je še, da se je občina v sklopu prenove odločila lastnikom lokalov in trgovin na Tržaški cesti nameniti subvencije v skupni vrednosti 80.000 evrov zaradi izpada prihodkov zaradi zaprtja ceste za lani in letos. Vrednost investicije je znašala 2,4 milijona evrov, skupaj s prenovo Jenkove in Stritarjeve ulice pa 3,3 milijona.

Čeprav je bilo pred prenovo veliko govora, da bodo ulico zaprli za promet, kar je trend v veliko mestih, je javna razprava pokazala, da si občani ne želijo popolne zapore. So pa s prenovo pešci in kolesarji dobili več prostora, ki je namenjen le njim. Cesto bodo uradno odprli v nedeljo na prireditvi Po-stoj na živi ulici ob druženju z občani.