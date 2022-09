Ali se bo zgodba ponovila tudi v četrto, je vprašanje, s katerim se pred današnjo uvodno tekmo osmine finala svetovnega prvenstva ob 17.30 ukvarjajo slovenski navijači, ki bodo spet napolnili stožensko dvorano. Vendar bodo zdaj Tonček Štern, ki je z 49 točkami najbolj učinkovit igralec slovenske reprezentance na letošnjem SP, in soigralci v nekoliko drugačnem položaju, kajti pred petimi dnevi so popolnoma nadigrali nemške odbojkarje. Tokrat so Nemci tisti, ki nimajo česa izgubiti in bodo v tekmo lahko šli popolnoma sproščeno.

Tonček, slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu igra drugačno odbojko, kot jo je igrala v ligi narodov. Kaj se je v tem času spremenilo?

Zdaj imamo novega selektorja, mislim pa, da smo se tudi mi spremenili v svojih glavah in igramo tekme z drugačnim pristopom. Vidi se, da igramo eden za drugega, borimo se za vsako točko in to nam prinaša uspehe.

Koliko je k temu prispeval novi selektor Gheorghe Cretu?

Telesno smo bili dobro pripravljeni že pod Markom Lebedowom, ki je zagotovo vrhunski strokovnjak, vendar se pod njegovim vodstvom taktično in tehnično še nismo začeli pripravljati za svetovno prvenstvo, saj je že pred tem prišlo do menjave na klopi. Z vsem spoštovanjem do Lebedowa, a s Cretujem smo dobili energijo, ki smo jo poznali že v prejšnjih letih. Od prvega dne njegovega prihoda smo trdo delali, treningi so bili dolgi, težki, naporni, vendar kakovostni in s smislom.

V dresu Piacenze se med klubsko sezono niste ravno naigrali. Prednost pred vami je imel turški reprezentant Adis Lagumdžija. Koliko so vam k dvigu forme pomagale tekme v ligi narodov?

Več tekem ko igraš, večja je potem samozavest. Na žalost sem moral v ligi narodov zaradi pozitivnega testa na covid-19 turnir na Filipinih izpustiti, na prvem pa sem se še lovil. Toda v reprezentanci imamo 14 kakovostnih igralcev, zato na treningih lahko zelo veliko pridobiš in počasi, iz dneva v dan, pride do dviga forme, kar se potem pokaže na igrišču.

Prvi del svetovnega prvenstva, ki ste ga opravili z odliko, je za vami. Proti aktualnim olimpijskim prvakom in letošnjimi zmagovalci lige narodov ste izgubili v petem nizu, toda prav ta poraz s Francijo je potrdil, da se upravičeno lahko nadejate boja za najvišja mesta.

Poraz s Francijo nas niti ni potrl. Normalno je, da je bilo po tekmi nekaj razočaranja, še zlasti zato, ker smo jo izgubili v petem nizu, toda ko smo naslednji dan analizirali tekmo in videli, kako smo igrali, je bilo razpoloženje takoj boljše. Ko vidiš, da proti tako močni Franciji igraš točko po točko, spoznaš, da lahko igraš proti vsaki ekipi na svetu in to nas je še dodatno motiviralo.

Kar se je potem pokazalo na tekmi v torek z Nemčijo.

Nemčija v svetovni odbojki ne spada tako visoko kot Francija, je pa še vedno v njenem vrhu. Mislim, da smo šli od prve do zadnje točke s pravim pristopom in to nam je prineslo gladko zmago. V obrambi smo jim pobrali praktično vse žoge, nobena ni padla na tla. Ob tem nas niso zaustavili v napadu, imeli so le en blok, mi devet in če bomo tako agresivno igrali tudi v osmini finala, nas bo težko zaustaviti.

Toda po petih dneh vas čaka še eno obračun z istim nasprotnikom. Težko je pričakovati, da bodo Nemci še enkrat igrali tako slabo, na drugi strani boste morali vi igrati vsaj tako dobro, če ne celo boljše.

Res je! Prepričan sem, da bodo Nemci igrali na višji ravni. Morda jih je na prvi tekmi nekoliko zmedlo tudi občinstvo, ki ga niso bili vajeni. Zdaj bodo imeli tudi več materiala, da se pripravijo na nas, toda če bomo ponovili igro s prve medsebojne tekme, se nimamo česa bati.

Na kaj boste morali predvsem paziti v igri nemške reprezentance?

V drugem nizu so vsaj deloma prikazali svojo moč, igrali so pametno in kakovostno po našem bloku, vendar je v tem trenutku težko reči, kaj je tisto, kar bo za nas najbolj nevarno. Mislim, da se bomo morali predvsem osredotočiti na svojo igro in če bomo igrali tako kot znamo, se nimamo česa bati. Strokovno vodstvo nam bo zagotovo dalo prave smernice tudi za to tekmo.

Seveda bo na vaši strani tudi dvanajst tisoč navijačev. Koliko vam tako glasno spodbujanje daje še dodatnega elana? Včasih dobi človek občutek, da kar letite po igrišču?

To je resnično nekaj posebnega. Že na tekmi proti Kamerunu je bilo vzdušje odlično, dvorana pa skoraj polna, na zadnjih dveh tekmah proti Franciji in Nemčiji pa sploh. Tudi proti Franciji, ko nam ni šlo, so bili gledalci z nami in to nam res veliko pomeni. Ko vidiš, da za tabo stoji dvanajst tisoč navijačev, dobiš dodatno energijo in samo želimo si lahko, da bo tako tudi v prihodnjih tekmah.

Zmaga proti Nemčiji vam prinaša četrtfinale, v njem pa boljšo ekipo iz dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino. Na papirju morda celo najbolj ugodnega nasprotnika v tem delu tekmovanja?

Razmišljati moramo le o tekmi osmine finala proti Nemčiji. Šele, ko bo ta tekma za nami, se bomo lahko ozrli proti naslednjemu nasprotniku.

Tudi statistika na strani slovenskih odbojkarjev Nemški odbojkarji so se v osmino finala uvrstili kot tretja najboljša tretjeuvrščena ekipa prvega dela svetovnega prvenstva. Svojo najslabšo igro so prikazali prav proti slovenski reprezentanci, ko so zaostajali v vseh elementih odbojkarske igre. Da znajo igrati dobro odbojko, so potrdili v uvodni tekmi skupine D, ko so s Francozi izgubili z 0:3, toda v drugem in tretjem nizu na razliko. Po težko osvojenem prvem nizu proti Kamerunu so v drugem in tretjem popolnoma nadigrali afriške podprvake. V svojih vrstah nimajo izrazitega napadalca, največ točk, 34, je dosegel Moritz Karlitzek. Pred njim sta recimo Tonček Štern (49) in Klemen Čebulj (40). Njihov najboljši bloker je Tobias Krick s petimi bloki, v slovenski ekipi sta jih Jan Kozamernik in Čebulj do zdaj dosegla sedem, Alen Pajenk pa šest. Prav tako so slovenski odbojkarji uspešnejši na servisu, saj je pet asov dosegel Tonček Štern, štiri Kozamernik, v nemški ekipi pa so trije s po tremi asi (Lukas Kampa, Karlitzek in Moritz Reichert). Toda vse to je le statistika, danes bo nova tekma, ki se bo začela z 0:0, svoje načrte pa imajo zagotovo tudi nemški odbojkarji.