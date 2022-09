Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Občino Mengeš, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Ljubljana in Biotehniškim centrom Naklo.

Pri organizaciji tekmovanja sodelujeta tudi Lovska družina Mengeš in Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.

Najboljši slovenski orači ter dijaki in študenti se letos merijo v oranju strnišča in ledine, ženske pa v spretnostni vožnji s traktorjem, so zapisali organizatorji.

Odprtja tekmovanja se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ki je, kot so sporočili z ministrstva, izpostavila pomen lokalne pridelave hrane za povečanje samooskrbe. Po njenih besedah se morajo deležniki na vseh področjih potruditi, da se bo samooskrba v Sloveniji povečala. Pot do tega vidi v spodbujanju mladih k temu, da prevzemajo kmetije, in ustvarjanju pogojev, da bodo lahko na teh kmetijah pridelovali hrano. V tekmovanju oračev vidi priložnost za izmenjavo izkušenj med mladimi in starejšimi.

Na prizorišču je oba dneva predviden tudi pester spremljevalni program z dnevom koruze, raznimi predstavitvami Kmetijskega inštituta Slovenije, na stojnicah pa se bodo predstavila društva občine Mengeš.

Rezultate bodo svečano razglasili v soboto popoldne na gradu Jable.