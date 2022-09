Pijan in prehiter na prvi šolski dan

Neslavni zmagovalec minulega tedna je voznik, ki je 1. septembra, na prvi šolski dan, ob osmih zjutraj mimo osnovne šole v Stranicah peljal 90 kilometrov na uro, ko pa so ga policisti ustavili, je napihal 0,58 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma več kot en promil. »Ne bodite kot ta voznik,« so zapisali na PU Celje v jutranjem sporočilu. Že res, da bo za prehitro vožnjo plačal 500 evrov in dobil pet kazenskih točk in za pijanost še 1.200 evrov in bo izgubil vozniško dovoljenje, a, kot so zapisali policisti – globa ni nič v primerjavi s posledicami, ki bi lahko nastale. Če bi nas kdo vprašal, bi ga prisilili, da otrokom po vsej državi vsak dan predava, zakaj se (sploh pred šolami) po cesti ne sme divjati in zakaj je treba biti za volanom trezen. In še vsakič bi jim moral povedati, da je to storil prav on in in se otrokom opravičiti.

Preveč dežja, ti čudo božje

Vse tam od pomladi že ni bilo pravega dežja in suša nas je pestila celo poletje. Zato nas je vest, da so bile obilne padavine razlog za nenavadno nezgodo, kar presenetila. Zgodilo se je med soteskanjem v Fratarici blizu Loga pod Mangartom. Močan naliv je presenetil (kdo pa še pričakuje nalive v teh podnebnih razmerah) turiste, voda v potoku je v nekaj minutah močno narasla in ljudje se sploh niso mogli pobrati iz soteske. Na izletu je bilo šest Nemcev in Madžarov pod vodstvom vodnika. Trije (nemška gospa z mladoletnikom in še ena Madžarka) so ostali ujeti v tolmunu in pozneje so jih nepoškodovane s pomočjo vrvne tehnike rešili gorski reševalci. No, pa se bodo lahko pohvalili, da so preživeli zares hudo adrenalinsko doživetje.

Nuja, nuja. Ampak nevarna!

»Včasih se klicu narave ne da upreti, vendar nikar ne posnemajte tujega voznika, ki je ustavil kar na pospeševalnem pasu,« so Darsovci zapisali na profilu priljubljenega družabnega omrežja. In zakaj je šlo? Možak je res ustavil kar na pospeševalnem pasu, odprl vrata, šel na drugo stran, iz prtljažnika vzel kahlico, jo postavil na tla, šel po otroka, ga postavil na kahlico in počakal, da opravi, kar je otrok imel za opraviti. Saj razumemo, da je bila nuja in da je bil otrok tečen, ampak, dajte no, kaj lahko bi se zgodilo, da bi bilo to zadnje otrokovo kakanje. Še manj pa razumemo nekega drugega možaka (odraslega!), ki se je peš odpravil s počivališča Lom na počivališče na drugi strani (!) avtoceste. Prek štirih pasov, po katerih na uro prepelje 5.800 vozil ali 1,6 vozila na sekundo. Norost brez primere ali pa odvisnost od prastare spectrumove igrice frog.

Seno, buče, klobase, sesalci in telički

Draginja je vse večja in tako ta teden poročamo o številnih, morda na prvi pogled nenavadnih krajah. Na Ajdovskem je nekdo ukradel štiri velike bale sena. Očitno je po senu povpraševanje vsaj tolikšno kot po lesnih peletih. S Hrvaške poročajo o kraji tone buč. Kar s polja so jih odpeljali. Z Dolenjske pa smo dobili obvestilo, da so mojstri najprej iz trgovine odnesli za nekaj sto evrov klobas in kozmetike, nato pa iz neke tehnične trgovine še Rumba in Comba. Ne, nista psa, sta sesalca... Najhujša pa je tale: v Dolnji vasi je nekdo zaklal telico, ji odsekal noge in na pašniku pustil le trup in glavo. Iz nekega hleva v Čučji vasi pa so neznanci odpeljali še živo telico.

Pravljica o Tamari, Petru, Aru in Valentini

Za konec pa ena lepa, policijska. Takole gre. Za devetimi gorami in devetimi vodami (beri ob meji na območju Ribnice) je službo opravljala policistka Tamara. Pri hiši je opazila na soncu privezanega psa. Na kratki verigi in brez vode. Poiskala je še lastnika in ugotovila, da je tudi on potreben pomoči. Revež ves bolan ni mogel skrbeti niti zase, kaj šele za psa. Tamara je poklicala pomoč za občana, sama pa je kar nekaj dni skrbela za kužka. Pridružil se je še vojak Peter, ki je kužu Aru (ob soglasju lastnika) poiskal novo lastnico Valentino. Ta ga je najprej peljala k veterinarju, zdaj pa živi pri njej na velikem posestvu v družbi ljudi in drugih živali. Tako. To je bila resnična pravljica za konec današnje rubrike v upanju, da bi bilo takih še več.