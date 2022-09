Genialna uma

Kdor minulo nedeljo ni gledal oddaje Intervju na nacionalki, je storil strahotno napako. Zamudil je priložnost, da se uvrsti med redke pričevalce prelomnega trenutka v slovenskem novinarstvu, ko so na TV SLO prijaznost, vljudnost, znanje in profesionalnost končno premagali hudobijo, laž, politikantstvo in amaterizem. Zapravili so možnost, da naslednji dan ob šanku enakopravno z drugimi, ki so gledali Intervju, debatirajo o povsem novem, drugačnem, navdihujočem pristopu obravnavanja resnih tem, pri čemer so v enournemu kramljanju dveh eminentnih zgodovinarjev manjkali na mizi samo šilce domačega tropinovca, jota z ajdovimi žganci in polič cvička. A to, če informacije s Kolodvorske držijo, še pride, skupaj s frajtonarico.