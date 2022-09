#intervju Konstrakta: In Corpore Sano pojejo celo tisti, ki besedila ne poznajo

Redkokdaj katera pesem ali nastop na Evroviziji pusti vsaj srednjeročni vtis. Če na hitro pomislimo, jih je v vsej zgodovini težko našteti do deset, zlasti takšnih, ki se v svojem kontekstu ne ukvarjajo s plehkostjo prireditve. Ana Đurić, bolj poznana pod umetniškim psevdonimom Konstrakta, je za nekaj časa ta urok zagotovo razbila. Njena pesem In Corpore Sano je v svet ponesla angažirano sporočilo in nastop, ki je imel začetek in konec, še bolj pa smisel.