Casamigos

Tekilo, menda po lastnem okusu in zgolj za zasebne zabave, so leta 2013 izdelali sloviti igralec George Clooney, bivši maneken in mož megamanekenke Cindy Crawford Rande Gerber ter poslovnež Mike Meldman. Ameriška ekipa je očitno dobro zastavila posle, saj so leta 2017 na prvi pogled prijateljsko popivanje spremenili v posel stoletja. Podjetje oziroma znamko Casamigos so za 700 milijonov dolarjev neposrednega denarja in 300 milijonov od prodaje v prihodnosti prodali angleški multinacionalki Diageo. Podjetje s sedežem v Londonu ima sicer v svojem portfelju nešteto priljubljenih alkoholnih pijač, recimo: škotske viskije znamke Johnnie Walker, Vat 69, Lagavulin, Dimple, irski viski Roe & Co, ameriške viskije Bulleit, Seagram's Seven Crown, George Dickel, kanadski viski Crown Royal, vodko znamke Smirnoff, ruma Captain Morgan in Zacapa, likerje Baileys, Sheridan's, Pimm's, če naštejemo zgolj nekaj izdelkov. Jasno, za denar, ki so ga dobili od Diagea, se še vedno smejijo z oglasov za vse vrste tekil Casamigos, pri nas na spletu pa je steklenico njihove reposade, ki jo gojijo v mehiški državi Jalisco, dobiti za 100 evrov.