Pujs v slovenskem hlevu še ne pomeni zrezka na našem krožniku

V pivnici in pivovarni Giesinger na jugu Münchna so v začetku poletja ostali brez jedilnega olja za pripravo priljubljenih ocvrtih zrezkov, saj ga na trgovskih policah skorajda ni bilo več mogoče dobiti. Rusko-ukrajinska kriza je pač udarila na mnogih segmentih, tudi pri olju, saj sta obe državi eni največjih izvoznic sončničnih semen v svetu, ruska semena predstavljajo štiridesetodstotni delež, ukrajinska osemnajstodstotnega. Pa so se v Giesingerju domislili imenitne rešitve. Gost je lahko pivo plačal bodisi z denarjem ali pa kar z enako količino sončničnega olja. Liter piva za liter olja, torej. Blagovna menjava je bila mikavna. Za liter piva je namreč v nemških pivnicah treba odšteti okoli sedem evrov, za liter olja v trgovini (ko se ga je še dalo dobiti) pa okoli 4,5 evra. Po navedbah Reutersa so do sredine julija na tak način prodali že okoli 400 litrov piva. In tako spet cvrli zrezke.