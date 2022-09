Z njo se ni odpravil na kakšno od tekmovanj buč velikank, niti ni zelenjava pristala na štedilniku. Bučo je izdolbel in iz nje naredil svojevrstno plovilo, s katerim se je odpravil na reko Misuri podret Guinnessov svetovni rekord v najdaljši plovbi človeka v buči. Doslej je ta rekord znašal 40 kilometrov, Hansen pa se je nadejal, da ga bo podaljšal za kakšen kilometer. Z veslom v rokah se je odpravil na plovbo, pri kateri je bil največji izziv ohraniti ravnotežje v okroglem plovilu, s plovbo katerega ni mogel ravno podirati hitrostnih rekordov. S počasnimi zamahi je premagoval kilometer za kilometrom, se prepuščal toku reke, izmikal vejam, naplavinam in skalam. Vsakič, ko je mimo njega zapeljal kakšen čoln ali večja ladja, je upal, da ga valovi ne bodo prevrnili in predčasno končali njegove plovbe. Vsem izzivom je uspešno kljuboval in po enajstih urah je preveslal dobrih 61 kilometrov, s čimer je za polovico podrl stari svetovni rekord Ricka Swensona. Da mu bo uspelo, ni verjel. Na koncu je bil presrečen, ko je spet začutil trda tla pod nogami. Če bo kdo podrl njegov rekord, Hansen pravi, da svoje titule svetovnega rekorderja ne bo poskušal obraniti z novo vratolomno plovbo.