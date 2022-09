Njihovo odkrivanje in odstranjevanje je za lokalne skupnosti stroškovno naporno. Za lažje odkrivanje invazivnih rastlin, med katere sodijo goldenrod, veliki pajesen in ambrozijev lepenec, se je sedaj belgijski podjetnik Peter Comhaire domislil novega pristopa. Njegovo podjetje je v Avstriji razvilo programsko opremo, ki s pomočjo umetne inteligence prepoznava invazivne rastline in določi njihovo natančno lokacijo. Prepoznavanje neofitov deluje relativno preprosto. Kamera z ustrezno programsko opremo se lahko namesti na avtomobil, kolo, motor in tudi brezpilotnik, ki nato kroži na območju pregleda in odkriva rastlinske vsiljivce. Lani so za upravljalce avtocest izvedli prvi pilotni projekt odkrivanja invazivnih rastlin ob cestiščih.

V Comhairovem podjetju zagotavljajo, da lahko kamere odkrijejo tudi zelo majhne rastline, kar je za upravljalce cest ali lokalne skupnosti zelo pomembno, saj lahko nato rastline odstranijo, še preden se njihove korenine tako močno razrastejo, da bi bil potreben poseg v cestišče, ali pa začnejo cveteti in povzročajo alergije pri ljudeh. Omejevanje razraščanja invazivnih rastlin je sicer v Evropski uniji državam članicam predpisano tudi z zakonodajo. Nad ponujenim monitoringom invazivnih rastlin so že navdušeni upravljalci cest in nekatere lokalne skupnosti, ki si tako obetajo tudi zmanjšanje stroškov njihovega odstranjevanja.