Po znanje, kako rokovati s transportnimi helikopterji, ki so v nastajajoči vojski postajali pomemben element dosega afganistanske vojske do bolj odročnih bojišč na podeželju, je bil poslan na West Point. Na glavni ameriški vojaški akademiji je preživel štiri leta, tamkajšnji davkoplačevalci pa so v njegovo urjenje vložili okoli šest milijonov dolarjev. Po vrnitvi v domovino je sprva pilotiral stare ruske transportne helikopterje v okolici Herata, pozneje pa je bil med kopico pilotov izbran, da sede za krmilo ameriškega prestižnega black hawka, s katerimi so Američani opremili nastajajoče afganistanske letalske sile. Ko so talibani lanskega avgusta trkali na vrata Kabula in je bil padec prestolnice le še vprašanje časa, so piloti afganistanskih zračnih sil dobili ukaz, da letala in helikopterje spravijo na varno v Uzbekistan.

Številni so ukazu sledili, le Momand ne. Ni se odločil za beg iz države, temveč je ostal. Ko so njegovi kolegi vzleteli proti Uzbekistanu, je sam helikopter preusmeril do rodne vasi v eni od afganistanskih provinc in ga predal talibanom. Za ta korak se je odločil, ker je prepričan, da helikopterji pripadajo državi, ne glede na to, kdo je na njeni oblasti, vojska pa se v politiko, kljub temu da se spreminjajo vlade, ne bi smela vmešavati. Momand je tudi po zamenjavi oblasti še naprej del afganistanskih zračnih sil. Koliko funkcionalnih letal in helikopterjev imajo talibani ta čas, se ne ve. Številna letala in helikopterje, ki jih Američanom ni uspelo evakuirati na tuje, so namreč na kabulskem letališču onesposobili, mehaniki pa jih sedaj pod novo oblastjo popravljajo. Momand pravi, da sedem black hawkov že leti. In za svojo državo namerava helikopterje še naprej pilotirati tudi Momand.