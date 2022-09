Saj ni bilo prvič, da so v javnost prišli posnetki zabavljajoče se premierke, toda tokrat je bil odziv javnosti precej bolj silovit kot v prejšnjih primerih, ko se je nacija še vedno poskušala privaditi, da vlado vodi 36-letna mladenka, ki želi uživati in dejansko uživa v življenju.

Iz povsem nedolžnega posnetka je nastala takšna politična melodrama, da se je začelo ugibati, ali Marinova še lahko ostane premierka oziroma ali bo njena politična kariera vsaj po naslednjih volitvah leta 2023 končana. Še več, sproščena premierka, ki pač ne sodi na raven predstavljivega političnih nasprotnikov, pa tudi ne dela finskega prebivalstva, je zaradi posnetka in ugibanj, ali je bila zadrogirana, morala celo na test na droge. Potem ko je bil ta negativen, je stopila pred javnost in po številnih izrazih podpore na svetovnem spletu žensk, ki so začele objavljati svoje posnetke plesa – tudi nekdanja ameriška zunanja ministrica Hillary Clinton – svojim čustvom pustila prosto pot.

Finska javnost je znova strmela, ko se je premierka pred kamerami zjokala in se še enkrat branila. »V teh temnih časih tudi jaz potrebujem malce radosti in veselja,« je dejala in po številnih očitkih, tudi takšnih, da je takšno obnašanje neprimerno za mlado mater, zagotavljala, da je vse svoje obveznosti premierke opravljala vestno in nikoli ni manjkala. Pogrom na zabavljajočo Sanno Marin ni prvi primer, ko se je morala političarka zagovarjati zaradi svojih prostočasnih aktivnosti. Očitno je v glavah ljudi, ne zgolj na Finskem, še vedno usidrana stereotipna miselnost, da je dober politik zadržan, resen in moški. No, kakšna bo politična usoda Sanne Marin po naslednjih volitvah, še zdaleč ni jasno. Javnomnenjske raziskave na Finskem so namreč večinoma izmerile nespremenjeno podporo premierki, pri manjšem delu anketirancev pa je ta celo zrasla.