Kot je v današnji izjavi za javnost v Ljubljani izpostavil Mesec, je označevanje kurirjev, ki se je na podlagi dogovora med Jankovićem ter predstavniki Wolta in Glova začelo v četrtek, nedostojno. Nova ureditev naj bi bila sicer sprejeta na podlagi številnih pritožb meščanov nad vožnjo dostavljalcev hrane.

Platforme bi morale spremeniti poslovni model

Minister za delo se strinja z ugotovitvami sindikata Mladi plus, da se problematiko rešuje na napačnem koncu. Glede na to, da so kurirji plačani na dostavo, kar jih sili v hitro vožnjo, bi morale platforme spremeniti poslovni model, verjame.

»Platforme bi morale biti tiste, ki bi prilagodile svoj poslovni model temu, da dostavljalcem ne bi bilo treba tako hiteti. Naj namesto koles upočasnijo algoritem. Naj ljudi, ki se s tem preživljajo, zaposlijo, in naj jih ne silijo v to, da šteje vsaka minuta, kako hitro bodo dostavili hrano, in bo odpadla tudi hektika na ljubljanskih pločnikih, ki jo spremljamo,« je pozval Mesec.

Ob tem se je ostro obregnil ob Jankovićevo izjavo, »da gre lahko tisti, ki mu ne ustreza nov položaj dostavljalcev hrane, na delo v strežbo«. »To je aroganca, kakršne si župan največjega mesta v Sloveniji ne more privoščiti,« verjame.

Mestno občino Ljubljana je pozval, naj odstopi od svoje zahteve po oštevilčevanju, z Jankovićem pa bo osebno na to temo govoril še danes, je navedel.

Sicer pa bodo na ministrstvu pristojnemu direktoratu naročili, naj preveri, ali ima odločitev o oštevilčevanju oz. označevanju dostavljalcev zakonske podlage. Če se bo izkazalo, da jih nima, bodo ureditev skupaj s sindikatom izpodbijali, je napovedal minister za delo.

Mnogi kurirji izpolnjujejo pogoje za zaposlitev

Spomnil je še, da sta spletni platformi Wolt in Glovo v neregularnem položaju in da ne zaposlujeta kurirjev, četudi mnogi med njimi izpolnjujejo vse pogoje za zaposlitev in se s tem delom preživljajo.

Prav zato je Evropska komisija predlagala ureditev tega področja z direktivo, pri čemer Mesec pričakuje, da bo predpis sprejet prej kot v letu dni. Slovenija je pri tem v taboru držav podpornic regulacije skupaj s Španijo in Belgijo. V nasprotnem taboru je po njegovih besedah denimo Nizozemska.

V sindikatu Mladi plus so kurirje Wolta in Glova pozvali k udeležbi na sestanku, ki bo danes ob 18. uri v Miklošičevem parku. Tam naj bi »našli rešitev, da žigosanje ne bo njihova nova realnost, temveč bo njihova nova realnost dostojno delo«. »Organizirane delavke in delavci imajo moč, da vsaj prisilijo podjetja, delodajalce k pogovoru,« je danes poudarila predsednica sindikata Tea Jarc. Prav zato upa, da se bodo kurirji organizirali, uprli ter uporabili vse možne zakonsko dovoljene pristope, tudi sindikalne.