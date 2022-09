Predstavila se bodo vodilna podjetja z različnih področij, poskrbljeno pa bo tudi za številna predavanja, dogodke in delavnice, kjer bodo strokovnjaki brezplačno delili koristne informacije in nasvete. Letošnja glavna vsebinska usmeritev sejma bo naravnana v trajnostno prihodnost z velikim poudarkom na samooskrbi.

V podjetju Celjski sejem smo ponosni na tradicijo MOS, sejma, ki je v petih desetletjih oblikoval številne uspešne podjetniške zgodbe, nova partnerstva, izobraževal in omogočal ugodne nakupe končnim kupcem. Samo v zadnjem desetletju smo na sejmu gostili več kot 1,5 milijona obiskovalcev in več kot 15.000 razstavljavcev iz 40 držav.

Letos pričakujemo okoli 600 direktnih razstavljavcev iz 10 držav, iz tujine jih je trenutno prijavljenih več kot 40. Če dodamo še zastopana podjetja oziroma blagovne znamke, ki se bodo predstavile, bo razstavljavcev blizu 1000.

Zakaj bi zapravljali ure ob iskanju podjetij, materialov in pohištva na spletu, ko lahko obiščete sejem, ki vse potrebne informacije ponuja na enem mestu. Hkrati vam bodo svetovali strokovnjaki s področja gradnje in obnove doma, da najdete točno to, kar potrebujete za vaš dom. Z zaupanja vrednimi proizvajalci gradbenih materialov se na sejmu lahko dogovorite za dobre cene, hkrati pa njihovo ponudbo tudi primerjate. Na sejmu enostavno pridobite informacije, zberete ponudbe, spoznate do okolja prijazne materiale in se hitro odločite, kaj vam ustreza.

Okoli 60.000 obiskovalcev na petih področjih

MOS DOM – Gradnja in obnova doma ter trajnostne energetske rešitve ponuja vse za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov dosegli svoj sanjski dom. Za vse, ki bi radi plačevali manj za električno energijo, se bodo predstavile sončne elektrarne. Na svoj račun bodo prišli tudi tisti, ki jih zanimata ogrevanje in hlajenje prostorov, seveda ceneje, kot so navajeni. Ogledali si boste lahko stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, pohištvo in notranjo opremo, senčila, talne obloge, ograje, vse za gradnjo hiš, kamine, peči, štedilnike, dimniške sisteme, ogrevalno tehniko, prezračevanje, senzorno tehniko, vse za streho, tlakovce, gradbeni material in tudi opremo za vrt.

MOS TURIZEM – Kulinarika, trajnostni in zeleni turizem ter kamping in karavaning vam omogoča, da odkrijete, kam naslednjič odpotovati na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja. Predstavljali se bodo razstavljavci s področja zdrave, ekološke in lokalno pridelane hrane ter pijač, raznih kulinaričnih dobrot, različnih panog turizma, kot je zeleni turizem, ter različnih turističnih ciljev.

MOS TEHNIKA ENERGETIKA – Profesionalne energetske rešitve, oprema in orodja za podjetja in domače mojstre ter do okolja prijazna tehnologija

V letu 2022 predstavljamo nov segment MOS, ki je je nastal kot odgovor potreb razstavljavcev s področja profesionalnih energetskih rešitev in vse večjega zanimanja naših obiskovalcev po tovrstnem razstavnem programu. Ogledali si boste lahko pester program opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre kot za profesionalce, stroje, robote, mehanizacijo, profesionalno orodje in vzdrževanje vozil, do okolja prijazne tehnologije, financiranje, pogodbeništvo, trgovanje z električno in toplotno energijo, belimi certifikati in kuponi CO 2 .

MOS B-DIGGIT – Inovativne digitalne rešitve, poslovne storitve ter priložnosti doma in v tujini pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in bolj učinkovito vpeljali v svoje poslovanje. Z obiskom bodo obiskovalci spoznali vse iz sveta sodobnih tehnologij, digitalizacije in novih pristopov v izobraževanju, pametnih mest, skupnosti in domov, množičnih podatkov, umetne inteligence, poslovnih in marketinških storitev ter še bi lahko naštevali. Predstavila se bodo tudi ministrstva, javne agencije in druge institucije, ki bodo prikazale novosti in trende v razvoju digitalizacije.

MOS PLUS – Izdelki široke potrošnje ter eMobilnost ohranja tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in z razstavnim programom eMobilnosti. Ponudba električnih koles, skuterjev in skirojev bo navdušila vse obiskovalce, saj se bodo lahko preizkusili v vožnji. MOS PLUS je sinonim ponudbe izdelkov široke potrošnje po ugodnih cenah. Tako boste lahko tukaj našli gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom in vrt, darila, konfekcijo, prehrano in še marsikaj po ugodnih sejemskih cenah. Pripravite se na prijetna presenečenja!​

Samooskrba – glavni vsebinski poudarek MOS 2022

Sejem je edinstvena priložnost, ko se lahko različnim panogam, ki potrebujejo višji delež samooskrbe, nameni veliko pozornosti. Predstavili bomo samooskrbo na področju hrane in prikazali bomo, kako prihraniti pri energiji, veliko bo ponudnikov sončnih elektrarn, izvedeli boste, kako pridelati lastno energijo za toplo vodo v hiši ali kako se poleti poceni ohladiti. ​MOS je enkratna priložnost, da v sodelovanju s pravimi institucijami in organizacijami konstruktivno prispevamo k uresničevanju višjega deleža samooskrbe Slovenije. Že zadnjih nekaj let MOS s pravim naborom ponudnikov sledi trendom zelenega in trajnostnega razvoja ter digitalno usmerjeni ureditvi družbe.

Po znanje, informacije, ugodne nakupe in zabavo!

Tudi razni posveti in predavanja bodo letos nekoliko bolj usmerjena v samooskrbo. Naj omenimo samo en posvet, ki bo potekal na letošnjem 54. MOS: Prehranska (ne)varnost – Kaj pa bomo jutri jedli? Tam bomo izvedeli, kako si zagotoviti hrano v prihodnosti, ki prinaša nove izzive na področju prehranske varnosti, podnebnih sprememb, zdravja in negotovih geopolitičnih razmer.

Ponovno bomo odprli izredno zanimivo in interaktivno Ulico obrti, kjer bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojimi člani in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami ter strateškim partnerjem Centrom RS za poklicno izobraževanje in srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami predstavljala privlačne in deficitarne obrtne poklice ter zanimive demonstracije domače in umetnostne obrti. Že v atriju sejmišča bo predstavljenih 5 rokodelskih delavnic. Osrednja točka ulice obrti bo tudi letos Vajeniška pisarna, kjer bodo obiskovalci prejeli vse informacije o vajeniškem sistemu izobraževanja. Stojnica Centra RS za poklicno izobraževanje pa bo mladim obiskovalcem ponujala svetovanja o izbiri svoje poklicne poti, naučili se bodo izpolniti svoj življenjepis Europass, spoznali bodo izobraževalne programe ter šole, ki jih izvajajo, se spoznali s spletno stranjo www.mojaizbira.si ter mnogo drugega.

Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse na enem mestu«, saj boste hkrati lahko videli predstavitev posameznih poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih šol in spoznali strokovno podporo obrtnozborniškega sistema. Učenci se bodo lahko tudi sami aktivno vključili v izdelavo izdelka oziroma storitve in se preizkusili v posameznem poklicu. Na ulici bo predvidoma predstavljenih 10 poklicev: mizar, elektrikar, kuhar, natakar, pek, slaščičar, oblikovalec kovin - orodjar, strojni mehanik, klepar krovec, voznik ter različne domače in umetnostne obrti.

Istočasno bo potekalo državno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022, kjer se bodo tekmovalci med seboj pomerili v kar enajstih poklicih – frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

V atriju bo tudi zabavno-športna arena, kjer se bodo lahko obiskovalci brezplačno pomerili v različnih zabavnih in ne tako vsakdanjih igrah.

Že petič bo potekal projekt Stičišče znanosti in gospodarstva. Predstavili se bodo inštituti, fakultete, univerze in visokotehnološka podjetja. Dogodek je odlična priložnost za predstavitev in seznanitev s tehnologijami na področjih, kot so mehanotronika, avtomatika, robotika, elektronika, energetika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, bionika, medicinske tehnologije, vesoljske tehnologije in drugo. Letos bo posebna pozornost posvečena mikro, bio in nanotehnologijam, še zlasti bioniki in vesoljskim tehnologijam, obenem pa bodo obravnavani novi tehnološki procesi, visokotehnološke inovacije, novodobni poklici in sodobni izobraževalni programi. Še posebej se bodo posvetili človeški bioniki, ki je vedno bolj pomembna. Gre namreč za vsadke, ki jih medicina vgrajuje v človeško telo, bionične okončine, bionični vid in sluh … Na sejmu bodo predstavljeni originalni in razvojni eksponati. Na temo vesoljske tehnologije bo predstavljen TRISAT-R, drugi slovenski satelit FERI Univerze v Mariboru in podjetja Skylabs. Od Zemlje je oddaljen 6000 kilometrov, predstavljen bo tudi prenos slik, ki jih satelit zajema. Na dogodku bo približno 40 predstavnikov različnih institucij in podjetij. Njihovo glavno poslanstvo je pritegniti mlade, da jih spodbudijo na področju inovacij, novih tehnologij in izobraževanja za nove poklice.

S kolesom na MOS še ceneje

Ker se v družbi Celjski sejem zavedamo pomena trajnostnega razvoja in ker je 54. MOS glasnik samooskrbe, ki spodbuja tudi zeleno alternativo in dviganje zavesti, kaj lahko sami naredimo za odgovorno prihodnost, bi radi spodbudili obiskovalce, predvsem prebivalce Celja, da se na letošnji MOS odpravijo​ s kolesom. Vsak, ki se bo pripeljal s kolesom, bo lahko kupil še cenejšo karto, in sicer za 6 evrov. Projekt smo pripravili skupaj z Mestno občino Celje in Novim tednikom & Radiem Celje ter podjetjem Nomago.

Izognite se vrsti, kupite vstopnico prek spleta!

Spodbujamo spletni in vnaprejšnji nakup vstopnic, tudi s predprodajno ceno, ki je nekoliko nižja kot na dan sejma. Na ta način se izognete čakanju v vrsti za nakup, saj lahko takoj vstopite na sejmišče.

Redna cena vstopnice je 9 EUR, v predprodaji stane 7 EUR. Če kupite dve vstopnici v predprodaji, ju dobite za ceno ene, za 9 EUR.

Prvi dan sejma velja posebna otvoritvena akcija: celodnevna vstopnica za samo 5 EUR – na voljo na blagajni Celjskega sejma.​

Dobrodošli na 54. MOS – med 14. in 18. septembrom na Celjskem sejmu!

Na MOS, kjer je vse na enem mestu! Tradicionalnih 5 segmentov smo letos posodobili in dopolnili za še bolj učinkovito sejemsko izkušnjo: MOS DOM ponuja vse na enem mestu za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov dosegli svoj sanjski dom. MOS TURIZEM vam omogoča, da odkrijete, kam naslednjič odpotovati na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja. MOS TEHNIKA ENERGETIKA združuje vsebine dveh vsem dobro poznanih sejmov Energetika in MOS Tehnika ter odpira nove priložnosti za predstavitev podjetij s področja profesionalnih energetskih rešitev. MOS B-DIGGIT pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in bolj učinkovito vpeljali v svoje poslovanje. MOS PLUS ohranja tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in z razstavnim programom eMobilnosti.