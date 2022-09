Komisija je cepivi odobrila nekaj ur potem, ko je Evropska agencija za zdravila (EMA) v četrtek odobrila Pfizerjevo in Modernino cepivo kot enkratni poživitveni odmerek za starejše od 12 let. Ta nova generacija cepiv proti covidu-19 deluje proti prvotnemu sevu koronavirusa ter proti različici BA.1, podrazličici omikrona.

Today, the @EMA_News has given a positive opinion on the first two variant-adapted COVID-19 booster vaccines from BioNTech-Pfizer and Moderna. We will now proceed to authorise these vaccines to ensure they can be rolled out quickly across the EU.#HealthUnion